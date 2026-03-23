Formé à Nantes, révélé à l’ASSE, confirmé à Lille, puis figure majeure de l’Olympique de Marseille et de West Ham, Dimitri Payet a marqué le football français pendant près de deux décennies. À 39 ans, l’international français a officialisé la fin de sa carrière sur Ligue1+, en laissant derrière lui des souvenirs forts, notamment sous le maillot stéphanois.

Né à La Réunion, Dimitri Payet a construit un parcours singulier, guidé par la technique et la créativité. Après ses débuts professionnels au FC Nantes, il rejoint l’AS Saint-Étienne en 2007. Dans le Forez, il franchit un cap et s’impose progressivement comme un joueur décisif. Son passage chez les Verts reste marqué par des éclairs de génie, mais aussi par une trajectoire contrastée. Lors de la saison 2010-2011, il réalise l’un des moments les plus marquants de sa carrière stéphanoise en inscrivant un coup franc décisif lors du 100e derby face à Lyon, offrant une victoire attendue depuis de nombreuses années. Cette période le voit aussi atteindre son meilleur total avec 13 buts sur une saison, avant un départ vers Lille en 2011.

Sa carrière prend ensuite une autre dimension. À Lille, puis à Marseille, il devient l’un des meilleurs créateurs du championnat. Son passage en Angleterre, à West Ham, le propulse sur la scène internationale, avec une saison 2015-2016 aboutie et une reconnaissance individuelle importante. En équipe de France, il marque les esprits lors de l’Euro 2016, où il atteint la finale et figure dans l’équipe type du tournoi. De retour à Marseille, il s’impose comme un leader technique et un capitaine respecté, malgré une carrière sans titre majeur.

Payet : "Je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel"

Dimitri Payet : "Je pense qu'aujourd'hui, à la veille de mes 39 ans, j'annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel de football. C'est aujourd'hui, je pense qu'il pleut, ce n'est pas pour rien."

"Je veux remercier tout le monde, tous ceux qui ont partagé ces 20 ans avec moi. Ça a été vraiment pour moi un truc exceptionnel. Je rappelle que je viens d'une île et mon rêve c'était de devenir professionnel. J'ai réussi à le faire, j'ai réussi à jouer pendant 20 ans au niveau, j'ai réussi à jouer pour l'équipe nationale et aujourd'hui voilà, c'est la fin d'une belle aventure donc merci à tous ceux qui ont participé à ça."

"Merci à tous ceux qui ont travaillé avec moi"

Dimitri Payet : "Merci à tous mes entraîneurs, tous mes coéquipiers, tous les gens qui ont travaillé au quotidien avec moi, mon équipe, ma famille. Merci aussi à tous les présidents, tous les dirigeants que j'ai pu rencontrer. Merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, les gens de l'administratif, les gens de la sécurité, les gens qui entretiennent les terrains, les jardiniers, les cuisiniers. Tous ces gens-là font que nous, joueurs, on peut être dans les meilleures conditions pour s'exprimer sur le terrain. Merci à ces gens-là, on n'en parle pas assez."

"Merci à tous ces commentateurs qui ont rendu certains de mes buts encore plus beaux. C'est symbolique pour moi aujourd'hui. Je me sens à la maison (ndlr : l'interview a été réalisée avant OM-LOSC), je me sens chez moi. C'est une page de ma vie qui se tourne aujourd'hui et une nouvelle qui va commencer."