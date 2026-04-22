Florent Perraud, portier historique du côté du Dijon FC et du stade Gaston-Gérard. Est passé par le pôle formation de l’AS Saint-Étienne. Retraité du monde professionnel depuis la saison 2014/2015. Il a troqué les gants de gardien pour le costume de responsable commercial du club dijonnais.

Dans la série des portraits d’ex-Stéphanois, nous vous présentons aujourd’hui Florent Perraud. Passé par l’AS Saint-Étienne et l’Étrat pour sa formation. Interviewé cette semaine sur la chaîne YouTube Sang-Froid, spécialisée dans les podcasts sport/business, le portier est longuement revenu sur sa carrière professionnelle, sa reconversion après le sport de haut niveau, sans oublier d’évoquer le poste de gardien. Un poste si spécifique. Il évoque aussi les raisons qui l’ont poussé à choisir l’AS Saint-Étienne pour sa formation.

Les débuts à Saint-Étienne

Florent Perraud, né à Rillieux-la-Pape, en métropole lyonnaise, a effectué un parcours junior classique dans son petit club de village. Avant d’être repéré par les recruteurs de l’AS Saint-Étienne et de l’Olympique Lyonnais. Pour lui, natif de Lyon, le choix s’explique surtout par le côté précurseur qu’avait Saint-Étienne et l’Étrat concernant le centre de formation. Basé sur la performance mais également sur le double parcours, notamment scolaire. Afin de sécuriser les jeunes joueurs qui ne franchissent pas le cap.

À Saint-Étienne, le portier s’est illustré dans les équipes de jeunes avec, entre autres, le tournoi de Montaigu, une titularisation en finale de Gambardella (ndlr : défaite face à l’AJ Auxerre en 1998/1999, 0-0 puis défaite aux tirs au but, 5-4). Ainsi que des sélections internationales chez les jeunes.

À 17 ans, il intègre l’équipe première en 2001, comme doublure de Jérémie Janot sous les ordres de Rudi Garcia. Un entraîneur qui aura une importance capitale dans la carrière de Florent Perraud, puisqu’il le retrouvera au DFCO en 2006. Il aura passé sept saisons au total du côté du Forez.

Une carrière de gardien de but

Professionnel de 2001 à 2015, Florent Perraud a cumulé un peu plus de 400 matchs, dont près de la moitié en tant que titulaire. Il aura connu les championnats français, de la Ligue 1 au National, avec des contrats professionnels à l’AS Saint-Étienne, Dijon, Sedan, Gueugnon, Colmar et Libourne.

Il finira sa carrière en amateur du côté de Saint-Apollinaire, où il aura connu les divisions amateurs. De la DHR jusqu’à la Nationale 2. Une fin de carrière riche en émotions et marquée par une forte aventure humaine qu’il ne regrette pas. Pour Florent Perraud, les deux seuls clubs où il a retrouvé un esprit familial correspondant parfaitement à ses valeurs sont Dijon et Saint-Étienne.

Florent Perraud aujourd’hui

Prévoyant, le portier a toujours songé à l’après-carrière de footballeur professionnel. Un réflexe et un ancrage familial, comme il le confie dans l’interview, qui lui ont permis de bien accompagner sa transition professionnelle. À son retour au DFCO en 2014/2015, il avait intégré dans son contrat des dispositions de reconversion professionnelle négociées avec le président Olivier Delcourt, afin de rejoindre le volet commercial du club.

Passé par un cursus de formation en parallèle de sa carrière, Florent Perraud a suivi plusieurs formations en lien avec l’UNFP, notamment dans les domaines informatique, commercial et managérial. L’objectif pour le portier était d’être prêt à toute éventualité, notamment en dehors du strict cadre sportif, pour la suite de sa carrière.

Aujourd’hui, son rôle consiste à commercialiser la marque DFCO auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels. Trouver des partenaires pour occuper le stade (panneaux publicitaires, mise en avant de l’image de marque, soirées événementielles type team building, etc.). Un parcours qui ravit l’ex-portier stéphanois, resté proche du monde du football en termes d’exigence, de performance et d’objectifs.

Source : Peuple-Vert.fr ; Sang-Froid (YouTube) ; Transfermarkt