Alors que la Coupe du Monde 2026 a démarré il y a bientôt une semaine, les dernières équipes faisaient leur entrée en lice dans la nuit. L’avant-dernière rencontre de la première journée de la phase de groupes concernait un joueur de l’ASSE. Résumé de Ghana – Panama.

Pour sa seconde participation de suite à un mondial, le Ghana espère faire vibrer ses supporters comme en 2010. À l’époque, les Ghanéens étaient proches de devenir la première équipe africaine en demi-finales d’une Coupe du Monde.

En quart de finale, les Black Stars étaient à deux doigts d’éliminer l’Uruguay au bout de la prolongation. Sur le dernier corner du match, les Uruguayens sont proches de craquer. Luis Suarez, alors attaquant de Liverpool, repousse une première tentative du genou avant de repousser la seconde avec ses deux mains. Le futur joueur barcelonais sera alors expulsé et un penalty est accordé.

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Asamoah Gyan s’est alors chargé de prendre le ballon et a envoyé la balle de demi-finales sur la barre. Lors des tirs aux buts, l’Uruguay s’est qualifié, faisant de Luis Suarez un héros national.

Boakye espèrait connaître sa première sélection lors de la Coupe du Monde

Lors de ses matchs de préparation pour la Coupe du Monde, le Ghana n’a pas connu le succès. Fin mai, Carlos Queiroz avait choisi plusieurs joueurs pour aller jouer un amical face au Mexique, coorganisateur de la compétition. Cette sélection était composée de plusieurs joueurs que le sélectionneur des Black Stars voulait observer avant de choisir sa liste définitive.

Parmi eux, Augustine Boakye et Ebenezer Annan étaient concernés mais n’ont pas pu s’y rendre en raison des barrages à disputer avec l’ASSE. Malgré son absence lors de cette partie, le premier cité a été sélectionné pour le mondial.

Après la défaite face à Nice, Augustine Boakye a donc rejoint ses coéquipiers qui ont disputé un second match amical face aux Pays de Galles. Alors que le Ghana avait ouvert la marque en seconde période, les Gallois ont arraché le nul en fin de partie.

Augustine Boakye (ASSE) plus déterminé que jamais

Résumé de la rencontre

Le Ghana a récolté trois points précieux en s'imposant face au Panama. Une victoire sur un score étrriquée pour des ghanéens qui ont été malmenés face à une belle équipe du Panama. Il faut attendre la 95e pour voir Yirenkyi offrir la victoire aux siens. Le Ghana recolle avec l'Angleterre victorieuse face à la Croatie. Augustine Boakye est resté sur le banc des remplaçant pour observer cette victoire. Prochain match, le 23 juin face à l'Angleterre. Un tout autre adversaire pour Boagye et les siens.