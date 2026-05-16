Prêté à Aubagne cette saison, Enzo Mayilla a terminé son exercice 2025-2026 sur une excellente note. L’attaquant de l’ASSE, né en 2006, a une nouvelle fois été décisif lors du succès du SC Aubagne face à Caen (3-1). Une prestation qui vient conclure une saison formatrice et encourageante pour le jeune Stéphanois.

Pour son dernier match de la saison sous les couleurs d’Aubagne, Enzo Mayilla n’a pas manqué l’occasion de se distinguer. Titulaire face à Caen, le joueur prêté par l’ASSE a participé activement au succès des siens avec un but et une passe décisive.

Le jeune attaquant a trouvé le chemin des filets à la 89e minute avant de contribuer au troisième but aubagnais dans le temps additionnel. Une rencontre aboutie pour celui qui a progressivement pris de l’épaisseur au fil des mois dans ce championnat exigeant.

Enzo Mayilla (ASSE) boucle une saison encourageante à Aubagne

Avec cette nouvelle performance, Enzo Mayilla termine la saison avec 6 buts et 2 passes décisives en 27 rencontres. Surtout, le Stéphanois aura disputé 1 560 minutes cette saison sous le maillot du SCAAB. Un temps de jeu conséquent pour un joueur de seulement 19 ans.

Ce prêt aura permis à l’attaquant de découvrir les exigences du football senior avec davantage de régularité. Utilisé dans différents contextes, Mayilla a pu gagner en maturité, en confiance et en expérience. Un apprentissage précieux pour son évolution future.

Sous contrat avec l’ASSE pour encore deux saisons, le joueur continue de progresser étape par étape. Son profil offensif et sa capacité à se montrer décisif restent suivis avec attention du côté de Saint-Étienne.

Aubagne valide son maintien en future Ligue 3

Cette victoire face à Caen permet également à Aubagne de conclure sa saison à une honorable 11e place sur 17. Le club valide ainsi son maintien dans la future Ligue 3, un objectif important atteint au terme d’un exercice globalement maîtrisé.

Dans cette réussite collective, plusieurs jeunes joueurs prêtés ont su tirer leur épingle du jeu. Enzo Mayilla fait clairement partie des satisfactions de cette saison pour le club aubagnais.

L’ASSE peut désormais dresser un premier bilan positif concernant son jeune attaquant. Reste à savoir quelle sera la prochaine étape dans sa progression dès cet été.