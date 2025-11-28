Vainqueurs 3-1 de Quetigny il y a deux semaines, les stéphanois vont retrouver la Coupe de France ce samedi soir. Le 8ᵉ tour de la compétition va nous offrir une affiche 100 % ligérienne. L’ASSE vient de dévoiler son groupe pour la réception d’Ecotay Moingt.

Le tirage au sort de la Coupe de France nous avait offert l’éventualité d’un match entre l’ASSE et une autre équipe du département. Les Verts et Ecotay Moingt se sont tous deux qualifiés lors du tour précédent et s’affronteront ce samedi 29 novembre à 20h30.

Une affiche historique

Rares sont les occasions où un club de la Loire obtient l’opportunité de défier les Verts en compétition officielle. Ecotay-Moingt, club évoluant en Régional 3, va devenir le premier club ligérien à affronter l’ASSE, club de Ligue 2, en Coupe de France depuis la saison 1943-1944. À l’époque, les stéphanois avaient étrillé Saint-Chamond sur le score de 7-0 lors du 4ᵉ tour de la compétition.

Depuis, plus aucun club du département ne s’est dressé sur la route de l’ASSE en match officiel. Auteurs de leur meilleur parcours de son histoire, le club d’Ecotay Moingt va vivre un rêve éveillé ce samedi à Geoffroy Guichard.

Le groupe de l’ASSE