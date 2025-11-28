À l’approche de la rencontre face à Ecotay Moingt, comptant pour le 8ᵉ tour de la Coupe de France, ce samedi soir (20h30), Eirik Horneland a répondu aux questions des médias en Conférence de Presse avant ce match 100% local dans le Chaudron.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "On ne va pas aller à l'hôtel avant le match. On ne sera pas en mise au vert à l'hôtel, on sera ici où on viendra prendre un repas. On partira d'ici vers le stade. Il n'y aura pas d'entraînement samedi, on viendra juste prendre la collection avant la rencontre et on partira d'ici vers Geoffroy Guichard.

Un risque que ça ressemble trop à un match amical ? Non. Je n'espère pas. On s'appliquera à réveiller tous ceux qui pourraient le penser. Ce n'est pas un match bonus, c'est un match sérieux. Sur ces matchs de coupe, on n'a qu'une seule chance. Il ne faut pas laisser de place à la moindre erreur. Il faut être prêt à remporter cette rencontre.

J'espère que Saint-Etienne sera sérieux dans chaque match. Nous nous sommes préparés normalement. Vous allez voir l'équipe qu'on alignera, qu'on prend ce match très au sérieux. On va mettre toutes nos forces dans la bataille. Quand on joue pour une équipe comme Saint-Etienne, il n'y a pas de match qu'on peut jouer à moitié, surtout quand on joue dans un stade rempli avec 25 000 personnes."

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Je n'ai pas eu encore la possibilité de rencontrer nos adversaires. Je sais que Loic Perrin s'est déplacé en personne sur leur terrain d'entraînement pour leur annoncer qu'il jouerait à Geoffroy Guichard ce match de Coupe de France. On sait que ça va être une grande expérience pour eux et c'est aussi ce que le club essaie de faire.

Ils vont s'entraîner ici vendredi soir, ils vont aussi être en mise au vert au centre d'entraînement. On sait que ça va être un grand moment pour eux, on a vraiment envie d'être accueillants et j'espère qu'on aura l'occasion de parler avant le match et après la rencontre.

C'est une équipe qui s'est battue pour arriver à ce stade de la compétition. Elle doit être fière de ce qu'elle a déjà fait pour le moment. Elle va avoir la chance de jouer dans un stade exceptionnel avec beaucoup de supporters pour les soutenir. On espère que ce sera une soirée géniale pour eux."