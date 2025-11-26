Le 8e tour de Coupe de France entre l’AS Saint-Étienne et Écotay-Moingt approche. À cette occasion, les Verts réservent un accueil particulier au petit poucet ligérien, pensionnaire de Régional 3.

L’ambiance monte à mesure que la date approche. Ce week-end, l’AS Saint-Étienne recevra l’USEM Écotay-Moingt à Geoffroy-Guichard pour le compte du 8e tour de Coupe de France. Une rencontre totalement inédite entre deux clubs du même département. Pour ce grand rendez-vous, les Verts ont décidé d’ouvrir grand les portes du Centre sportif Robert-Herbin.

Mise au vert exceptionnelle à L’Étrat

À l’invitation de l’ASSE, le club amateur effectuera sa mise au vert au Centre sportif Robert-Herbin à partir de ce vendredi soir. L’USEM débutera sa préparation par une séance d'entraînement de veille de match sur le stade Aimé-Jacquet, à L’Étrat, dès 19h. Cette séance sera ouverte aux médias, avec possibilité d’interactions presse avec les joueurs, le staff et les dirigeants.

Parmi les personnalités présentes, on retrouvera notamment Christian Jouve, président d’honneur de l’USEM et collectionneur emblématique de l’ASSE, ainsi que Julien Presles, vice-président chargé du pôle Sport et Éducation. Un joli clin d’œil à l’histoire locale du football ligérien.

Un point presse commun au cœur de la préparation

Toujours dans cet esprit de partage, un point presse commun aura lieu ce jeudi à 12h15 au Centre sportif Robert-Herbin. Il réunira Eirik Horneland et un joueur de l’ASSE, ainsi que l’entraîneur et le capitaine d’Écotay-Moingt, Benoît Brunon. Une manière de valoriser pleinement l’affiche et l’état d’esprit Coupe de France qui unit petits et grands.

La billetterie continue de bien tourner pour ce match festif. Déjà 24 000 places ont été vendues, et un peu plus de 25 000 spectateurs sont attendus dans le Chaudron. Une belle affluence en perspective malgré l’absence du Kop Sud, qui donnera à cette soirée un parfum particulier.

L’ASSE met le paquet et veut montrer, à travers cette initiative, qu’elle sait faire honneur aux clubs amateurs et au football de proximité. Le rendez-vous est pris pour une soirée forcément pas comme les autres.

Source : AS Saint-Étienne