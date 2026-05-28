L'Équipe de France U17 est actuellement en train de disputer l'Euro U17 en Estonie. Le Stéphanois Nathan Kasia était présent dans le groups des Bleuets qui affrontait l'Italie mardi après-midi. Il va être rejoint par un nouveau jeune formé à l'ASSE, appelé en renfort.

Les U17 français ont été défaits 0-1 par les Italiens à l'occasion de la première journée de cet Euro. Le sélectionneur José Alcocer avait livré sa réaction au micro de la Fédération Françase de Football : « Quand on joue l'Italie, on doit s'attendre à ce genre de scénario où leur réalisme est punitif. Dans les deux surfaces, ils ont été efficaces, ce qui nous a manqué. Pourtant nous les avions affrontés en février donc les joueurs connaissaient leurs points forts et faibles mais aujourd'hui, ce n'était pas un match amical et les Italiens se sont mis en mode compétition. (...) C'est une défaite qui doit servir d'exemple dans la préparation de nos prochaines échéances. »

Lorik Vial (ASSE) vient renforcer le groupe

Face aux Italiens, le staff français a décidé de se passer de Nathan Kasia. Défenseur central de la réserve des Verts, le jeune joueur né en 2009 avait été appelé dimanche, deux jours avant le début de la compétition, afin de combler un forfait de dernière minute. Si l'on ne sait pas encore si Nathan Kasia aura du temps de jeu durant cet Euro U17, il va en tout cas être rejoint par un autre joueur de l'ASSE dans le groupe.

En effet, Lorik Vial, gardien des U17 Nationaux stéphanois, a été appelé ce mercredi par José Alcocer. Il vient renforcer un effectif qui n'était jusqu'à présent composé que de deux portiers : Axel Decrenisse (AS Monaco) et Thao Mouapa (Stade Rennais). Lorik Vial devrait donc endosser un rôle de troisième gardien pour le reste de la compétition.

Le calendrier des Bleuets

- Vendredi 29 mai 2026 (2ème journée) :

18h00 : France - Danemark (Tallinn, Kadrioru staadion)

- Lundi 1er juin 2026 (3ème journée) :

13h30 : France - Monténégro (Tallinn, Kadrioru staadion)

Crédit photo : asse.fr