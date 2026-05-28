Tout reste à faire après le match nul 0-0 entre l’ASSE et Nice lors de la première manche. Voici les enseignements de ce barrage aller.

Dans une rencontre globalement engagée mais longtemps verrouillée, l’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice se quittent sur un score nul et vierge, au terme d’un match marqué par quelques situations chaudes sans réelle efficacité dans les zones de vérité.

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L'ASSE a peut-être raté le coche

L’ASSE a peut-être laissé passer une occasion importante lors de ce barrage aller (0-0). À domicile, les Verts n’ont pas réussi à prendre l’avantage face à Nice, une équipe pourtant venue avec prudence.

Dans ce type de confrontation serrée, ne pas gagner à Geoffroy-Guichard peut peser lourd, surtout avant un retour à l’extérieur où l’adversaire aura logiquement plus d’ambitions offensives.

Dans cette partie, le Chaudron attendait sans doute davantage de pression sur le but niçois. En concédant un nul frustrant, les Verts ne sont pas en position favorable avant d’aller sur la Côte d’Azur, vendredi soir.

Une équipe inoffensive

Sur le plan offensif, le constat est clair : l’ASSE a manqué de tranchant. Avec aucun tir cadré et aucune tentative depuis la surface, les Stéphanois n’ont pas réussi à mettre en danger le bloc niçois.

Malgré quelques situations en seconde période, notamment par Davitashvili et Boakye, le manque de présence dans la zone de vérité a empêché les Verts de concrétiser leurs temps forts.

L’entrée en jeu de Joshua Duffus n’aura pas permis de réveiller une attaque stéphanoise qui reste sur deux matchs sans marquer. Pire encore, les Verts n’ont pas vraiment inquiété Rodez puis Nice lors des deux dernières rencontres…

Un bloc très solide qui concède aucune occasion

Défensivement en revanche, l’ASSE a livré une prestation solide et rassurante. Les Niçois n’ont pas cadré le moindre tir et n’ont jamais réellement trouvé la faille. Les occasions les plus dangereuses, notamment sur coup de pied arrêté avec Clauss ou Oppong, n’ont pas abouti.

La rigueur stéphanoise a permis de conserver un clean sheet précieux dans ce type de match à enjeu. Gautier Larsonneur n’a pas eu l’occasion de s’employer.

L'ASSE a les moyens de rivaliser avec Nice

Enfin, ce match aller confirme que l’ASSE a les moyens de rivaliser avec Nice. Le 0-0 reflète un équilibre global entre les deux équipes, avec une seconde période plus favorable aux Verts.

La qualification reste totalement ouverte et pourrait se jouer sur des détails lors du match retour à Nice, où l’intensité et la gestion des temps forts seront déterminantes.

Les Stéphanois savent ce qu’ils ont à faire pour évoluer en Ligue 1 la saison prochaine.