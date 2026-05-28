Bardeli file en Espagne, l'ASSE passe son chemin. Vendredi soir, les Verts ont un truc autrement plus important à régler à l'Allianz Riviera.

Enzo Bardeli ne portera pas le maillot vert. Le milieu de 25 ans, libre au 30 juin après quatre ans à Dunkerque, a trouvé un accord avec Levante jusqu'en juin 2030. L'information de L'Équipe clôt un dossier que Saint-Étienne aurait pu activer — un profil box-to-box, 9 buts cette saison, zéro indemnité de transfert. Le club stéphanois avait son nom dans le viseur, comme plusieurs autres milieux de terrain suivis depuis pluisieurs mois..

Vendredi soir, il n'y a qu'un seul rendez-vous

L'ASSE a un match à jouer. Un barrage retour à Nice, un 0-0 à gérer ou à bonifier, une montée en Ligue 1 à aller chercher à l'Allianz Riviera à huis clos. Tout le reste — mercato, recrues potentielles, fins de contrat à surveiller — attendra samedi matin. Que ce soit en Ligue ou en Ligue 2, l'été s'annonce une nouvelle fois particulièrement animé. La celulle de recrutement sera observé de prêt après un dernier mercato estival raté qui a dû être corrigé cet hiver. Mais chaque jour suffit sa peine.

Ciao Bardeli

Des profils sont suivis au milieu de terrain, c'est connu. Le départ de Bardeli vers Levante ferme une piste gratuite qui aurait pu cocher plusieurs cases. L'ASSE a longtemps pensé à recruté le milieu de terrain formé au LOSC. Le meneur de jeu ne mnaque pas de qualité. Libre, il était une réelle opportunité. Le jour a souhaité rapidement trouvé son futur club. Il n'aura pas trainé.

De son côté, l'ASSE laisse passer un joueur libre de tout contrat mais dispose encore de nombreuses autres pistes. Impossible de se prononcer tant que les Verts ne sont pas fixé sur leur sort : Ligue 1 ou Ligue 2. Les plans sont prêst mais différents.

Vendredi, les Verts jouent leur saison. Le reste suivra.

Source : L'Équipe

Mercato : Enzo Bardeli surveillé de près