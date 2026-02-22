L’ASSE frappe fort lors de cette 24e journée de Ligue 2 et reste au contact du leader Troyes. Grâce à son succès face à Laval (2-1), Saint-Étienne confirme ses ambitions dans la course à la montée. Le point complet sur le classement après un week-end riche en rebondissements.

L’AS Saint-Étienne n’avait pas le droit à l’erreur. Opposés à Laval, les Verts ont répondu présent dans un Chaudron impliqué. Victoire 2-1, trois points précieux, et surtout une pression maintenue sur le haut de tableau. Dans le même temps, Troyes s’est imposé au bout du suspense face à Pau (4-3). Résultat : le duo de tête continue son mano a mano. Derrière, Reims a été freiné par Amiens (0-0) et voit l’ASSE lui passer devant. À deux journées de la 26e levée, chaque point compte désormais double.

ASSE deuxième, la pression sur Troyes

Avec 43 points en 24 journées, l’ASSE occupe la deuxième place du classement. Les hommes de Philippe Montanier reviennent à seulement deux longueurs du leader troyen (45 points). Une dynamique intéressante au moment d’entrer dans le sprint final.

Dans le détail, la 24e journée a resserré les écarts. Reims, accroché par Amiens (0-0), reste à 41 points. Le Red Star, battu à Annecy (2-1), marque le pas et reste bloqué à 40 unités. Derrière, Le Mans (39 points) peut encore bouleverser la hiérarchie. Les Manceaux reçoivent Guingamp lundi soir. En cas de victoire, ils reviendraient à hauteur de Reims et à une longueur de l’ASSE.

Dans le ventre mou, Montpellier s’est relancé contre Rodez (1-0). Dunkerque a été tenu en échec par Bastia (1-1). Nancy et Grenoble se sont neutralisés (0-0). En bas de tableau, Laval reste sous pression après sa défaite à Geoffroy-Guichard.

Une course à la montée totalement relancée

Ce classement confirme une chose : la lutte pour la montée s’annonce intense jusqu’au bout. Six équipes se tiennent en sept points. Troyes (45), ASSE (43), Reims (41), Red Star (40), Le Mans (39) et Dunkerque (38) sont toujours en embuscade.

Pour l’ASSE, la dynamique est positive. 13 victoires en 24 journées. 41 buts inscrits. Une attaque performante. Mais la marge reste mince. La moindre contre-performance pourrait coûter cher.

Lundi soir, tous les regards seront tournés vers Le Mans – Guingamp. Ce match en retard pourrait redistribuer les cartes. En attendant, Saint-Étienne a fait le travail. Et continue d’y croire.

La prochaine journée pourrait déjà être un tournant majeur dans cette saison haletante.