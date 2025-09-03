L’ASSE n’a pas réussi la passe de 3 lors de la 4ᵉ journée de Ligue 2 face à Grenoble ce samedi soir. Les Verts ont été tenus en échec 1-1 dans un Chaudron bouillant ou les 2 poumons avaient à nouveau des messages à faire passer. Un départ a notamment réjoui les Magic Fans.

L’ASSE débute timidement, mais monte vite en puissance face à Grenoble. Bernauer, Tardieu et Davitashvili se procurent les premières occasions, puis Duffus manque ensuite une opportunité de débloquer la partie. La délivrance arrive à la 34e minute : Nadé, servi par Tardieu, ouvre le score, bien aidé par le défenseur adverse. Juste avant la pause, Cardona trouve la barre sur un centre contré.

Au retour des vestiaires, Horneland doit remplacer Moueffek et Jaber, affaiblis. El Jamali se montre dangereux, tandis que Cardona manque le break. Dominateurs, mais maladroits, les Verts se font punir : Diaby égalise de la tête à la 76e. Malgré une fin de match à l’assaut, l’ASSE concède un nul frustrant (1-1).

Les supporters de l'ASSE font leurs adieux au préfet

Dès l’échauffement, les supporters de l’ASSE ont envoyé une pique à un milieu de terrain appartenant au club. Le refus de Pierre Ekwah de jouer en Ligue 2 ne passe pas dans les travées du Kop Nord. La banderole des Magic Fans est sans appel : "Descendre en Ligue 2 et ne pas assumer, les dérives du foot moderne sont à gerber. Le beurre, l’argent du beurre, Ekwah encore ?"

De son côté, le Kop Sud et les Green Angels ont rendu hommage à Richard Tylinski (qui nous a quittés il y a 15 jours) avant le coup d’envoi : "Du travail à la mine aux premiers titres de champion. Mr Tylinski éternelle légende de Saint-Etienne"

Un tifo avec un drapeau Vert et blanc a été déployé du côté du Kop Nord a l’entrée des joueurs avec le message suivant : "Vert et blanc sont nos couleurs, Saint-Etienne notre bonheur".

Autre sujet qui fait parler, la possible délocalisation de certaines affiches dans d'autres pays/continents. Une idée qui ne plait pas dans le Forez. Les 2 Kops ont tenu à le faire savoir ce samedi soir. "Notre passion ne s'exporte pas #KeepFootballHome" a été affiché du côté de la Tribune Jean Snella. En face, la banderole "La passion ne se délocalise pas" a été déployée en bas de la Tribune Charles-Paret.

Très apprécié par les supporters stéphanois depuis son arrivée dans la Loire… Alexandre Rochatte (désormais ex-prefet du département) à également eu le droit à des adieux de la part du Kop Nord : "Le meilleur transfert de l’été : celui du préfet".