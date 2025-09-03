C’est acté a priori : Benjamin Bouchouari va quitter l’ASSE. Le milieu marocain de 23 ans va poursuivre sa carrière en Turquie, du côté de Trabzonspor. Montant de l’opération très interessant pour les Verts !

Après plusieurs semaines de négociations, un accord a finalement été conclu entre l’ASSE et Trabzonspor. Le club turc, déterminé à renforcer son entrejeu, débourse 4 M€ fixes assortis d’1 M€ de bonus pour s’attacher les services de Bouchouari selon Foot Mercato.

Une belle vente pour les Verts, qui avaient recruté le joueur en provenance du Roda JC en 2022 et qui évitent ainsi de le voir partir libre à l’avenir.

Bouchouari déjà en Turquie

Selon FM, le milieu marocain est déjà en route pour la Turquie. Sa visite médicale est prévue ce mercredi, avant la signature de son contrat avec Trabzonspor. L’opération devrait être officialisée dans la foulée par les deux clubs.

Une page qui se tourne à l’ASSE

En trois saisons dans le Forez, Bouchouari aura disputé plus de 60 matchs officiels avec les Verts, séduisant par sa qualité technique et son activité au milieu de terrain. Malgré ses soucis de dos récents, il restait une valeur marchande importante du groupe.

L’ASSE perd un joueur apprécié mais réalise une opération financière non négligeable dans un contexte budgétaire serré. De quoi relancer l'arrivée possible d'un joker (Bardeli ?)

Direction la Süper Lig pour briller

Pour Benjamin Bouchouari, ce transfert marque une nouvelle étape dans sa carrière. À 23 ans, il va découvrir la Süper Lig turque et un club ambitieux, habitué aux joutes européennes. Un défi de taille qui correspond à ses ambitions sportives.

Source : Foot Mercato