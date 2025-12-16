BeIN Sports s’apprête à sécuriser les droits de la Coupe de France pour les prochaines saisons. Une excellente nouvelle pour les amateurs du football français, supporters de l’ASSE compris. Moins pour la gratuité du foot en clair.

Selon les informations de L’Équipe, la chaîne franco-qatarienne va reconduire son partenariat avec la FFF pour la diffusion intégrale de la Coupe de France à partir des 32ᵉˢ de finale. Un contrat en voie de finalisation qui porterait sur quatre à cinq nouvelles saisons, avec à la clé une augmentation du montant investi.

Déjà détentrice du « lot B » sur le cycle actuel (4 M€/an), beIN Sports aurait quasiment doublé son offre, preuve de l’intérêt croissant du diffuseur pour une compétition encore très populaire. L'accord devrait être officialisé très prochainement. Un vrai soulagement (financier) pour la FFF...

La Coupe de France toujours aussi précieuse pour beIN Sports

Depuis plusieurs années, beIN Sports mise sur la Coupe de France pour accompagner sa stratégie football. Avec l’Euro, la CAN et la Liga dans son portefeuille, la chaîne maintient une présence forte dans le foot hexagonal grâce à cette compétition qui mêle amateurs et professionnels.

Le lot B lui permet de diffuser l’intégralité des rencontres dès les 32ᵉˢ de finale, en co-diffusant un match avec un autre diffuseur (jusque-là, France Télévisions). beIN assure une visibilité importante aux « petits poucets », ce qui en fait un acteur apprécié de la FFF.

France Télévisions : le grand flou persiste

Côté service public, la situation est plus incertaine. France Télévisions, actuel titulaire du lot A (10 matches majeurs + la finale de Coupe de France), est dans une posture délicate. Le groupe audiovisuel a bien répondu à l’appel d’offres, mais avec une proposition à la baisse, contrainte par ses difficultés budgétaires internes.

Selon L’Équipe, son offre n’est même pas encore validée en interne. La FFF espère un geste de dernière minute pour relever le niveau financier de cette proposition, sans quoi la diffusion des plus belles affiches et de la finale pourrait changer de mains.

Pour les clubs comme l’ASSE, régulièrement exposés dans les 32ᵉˢ ou 16ᵉˢ de finale, cette redistribution des droits aura un impact direct sur la visibilité médiatique, notamment en clair. A suivre...

