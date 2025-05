Un chantier colossal attend le board de l'ASSE cet été. Le club doit en effet se renforcer à plusieurs postes clés, tout en gérant les départs de certains éléments. Les Verts pourraient toutefois s'éviter une recrue en défense centrale, grâce à une décision prise lors du dernier mercato estival. Explications.

Le 2 septembre dernier, l'ASSE annonçait la prolongation jusqu'en 2027 (plus une année en option) de Beres Owusu, suivie d'un prêt à Quevilly Rouen Métropole (National 1). Après un bon match en tant que latéral droit sur le Rocher, l'ancien de l'AAS Sarcelles devait en effet aller prendre du temps de jeu à un échelon inférieur.

Et c'est ce qu'il a fait. Apparu à 30 reprises cette saison avec QRM (25 matchs de N1, 5 de Coupe de France), Beres Owusu a réalisé une saison pleine. Il y a quelques mois, David Carré avait décrypté le début de saison de son protégé à notre micro : « Ses performances sont très satisfaisantes mais c'est un jeune joueur qui est en développement et qui doit encore s'enrichir. Dans les duels défensifs, c'est un garçon très efficace que ce soit en l'air ou au sol. Maintenant, on essaye aussi de lui faire franchir un cap au niveau des relances. »

Courtisé, il va être testé par l'ASSE

L'exercice 2024-2025 réalisé par Beres Owusu n'est pas passé inaperçu dans le Forez. Loïc Perrin a notamment suivi avec attention ses prestations en troisième division. Le Directeur sportif de l'ASSE s'est en effet occupé du suivi de ce prêt, en effectuant par exemple « des retours avec une analyse vidéo », nous confiait Owusu en avril.

La saison étant maintenant terminée, il a logiquement été convenu que le défenseur central de 21 ans serait présent à la reprise de l'entraînement, le 19 juin prochain. Eirik Horneland et son staff veulent en effet se faire leur propre avis afin de déterminer s'il peut intégrer le groupe professionnel de manière régulière. Beres Owusu pourrait en tout cas bénéficier de l'avenir très incertain au club de l'ensemble des défenseurs centraux actuellement présents.

Dans le même temps, deux écuries évoluant en Ligue 2 se sont manifestées, selon nos informations. Ces équipes sont intéressées à l'idée d'enrôler Owusu sous la forme d'un prêt. Affaire à suivre...