La FFF a dévoilé ses classements des arbitres dans chaque division. Plusieurs enseignements sont à en tirer, notamment pour l'ASSE qui sait donc quels visages elle croisera sur le terrain la saison prochaine en Ligue 2.

Parmi eux, un visage que les Verts ont bien connu cette saison, Florent Batta, lui aussi relégué en deuxième division. L'arbitre a officié lors de 3 rencontres des stéphanois, face au Havre (0-2) ; face à Montpellier (1-0) et face à Nantes (1-1). Il a terminé à la 19ème place du classement des arbitres de Fédérale 1, et descend donc à l'échelon inférieur.

Du côté de la deuxième division, deux arbitres ont fait forte impression cette saison et sont donc promus en F1 : Ruddy Buquet (qui retrouve la L1 quelques mois après l'avoir quitté pour échec aux tests physiques) et Guillaume Paradis.

Des visages bien connus de l'ASSE

Parmi les mauvais élèves relégués en F3 (National), on retrouve un certain Pierre Legat qui avait arbitré l'ASSE à 7 reprises entre 2022 et 2024.

La saison prochaine les Verts retrouveront des visages qu'ils connaissent bien puisque la plupart a pu arbitrer l'ASSE lors des deux saisons en Ligue 2 du club stéphanois entre 2022 et 2024. Mais les Verts feront aussi connaissance de 4 arbitres qu'ils n'ont jamais rencontré sur le terrain et qui officiaient cette saison en Ligue 2.

Enfin, 4 arbitres qui officiaient en 3ème division cette saison ont été promu en D2 et pourraient arbitrer les Verts. Parmi eux, deux figures que l'ASSE connaît : Alexandre Perreau Niel (2ème de F3) et Azzedine Souifi (4ème). Mais il y a également deux petits nouveaux : Brendan Roffet (1er) et Tifenn Leprodhomme (4ème).

Le classement des arbitres de Ligue 2, saison 24/25

Ruddy Buquet (promu en F1) Guillaume Paradis (promu en F1) Aurélien Petit (2 matchs de l'ASSE arbitrés dans sa carrière : 2 victoires) Geoffrey Kubler (jamais arbitré l'ASSE) Pierre Gaillouste (4 matchs : 2 victoires, 2 défaites) Bouille Thierry (1 match : 1 défaite) Faouzi Benchabane (4 matchs : 1 victoire, 2 défaites et 1 élimination aux TAB) Mickaël Lesage (29 matchs : 11 victoires, 6 nuls, 12 défaites) Ahmed Taleb (1 match : 1 défaite) Valnet Antoine (5 matchs : 3 victoires, 2 défaites) Eddy Rosier (jamais arbitré l'ASSE) Karim Abed (10 matchs : 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites) Mickaël Leleu (jamais arbitré l'ASSE) Rémi Landry (jamais arbitré l'ASSE) Robin Chapapria (jamais arbitré l'ASSE), RELEGUE EN NATIONAL Pierre Legat (7 matchs : 3 victoires, 1 nul, 3 défaites), RELEGUE EN NATIONAL

Source : Fédération Française de Football