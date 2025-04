Prêté par l'ASSE, Beres Owusu réalise une saison pleine en National 1 du côté de Quevilly-Rouen. Le défenseur central de 21 ans s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans la défense à trois de David Carré. Nous avons pu nous entretenir avec lui à l'issue de son match contre Valenciennes (0-0), durant lequel il a disputé l'intégralité de la rencontre et aidé ses partenaires à obtenir un point précieux dans la lutte pour le maintien.

« Peux-tu revenir sur ce match ? Ton coach a évoqué un bon point face à une belle équipe de Valenciennes.

On arrivait ici avec l'intention de revenir avec au moins un point. Après on a eu les situations pour pouvoir les piquer, mais dans l'ensemble je trouve qu'on fait un bon match, solide défensivement. Toute l'équipe était concernée. On va se servir de ça pour les matchs à venir.

Vous êtes actuellement 13èmes à 4 points du premier relégable. Le maintien semble tout à fait envisageable...

Bien sûr, tant qu'on ne perd pas, qu'on met la même rigueur dans tous les matchs, ça sera faisable. En tout cas on a confiance, on est conscient de nos qualités et on sait qu'on peut faire mal à n'importe quelle équipe.

Il ne te reste plus que quelques matchs à disputer avec QRM. L'objectif pour la saison prochaine est de t'imposer à Saint-Etienne ?

J'ai toujours souhaité m'imposer à l'ASSE, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Maintenant tout dépendra du discours du club. Mais j'irai à la préparation cet été avec la même envie, pour m'imposer et j'espère que ça le fera.

Au niveau du suivi de ton prêt, tu es en contact avec quelqu'un du club ?

Je parle très souvent avec Loïc Perrin. Il suit pas mal les matchs, des fois il essaye de me faire des retours. Des retours avec une analyse vidéo même parfois. Donc franchement ça se passe très bien, aucun soucis. »

Merci à Beres Owusu pour sa disponibilité.