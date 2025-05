Le mercato n'est pas encore officiellement ouvert mais l'ASSE s'active déjà en coulisses. Les situations des joueurs de l'effectif actuel sont notamment en train d'être clarifiées.

Les premiers cas à gérer pour le club sont ceux des joueurs qui arrivent à la fin de leur contrat dans le Forez. Yunis Abdelhamid va par exemple quitter l'ASSE. L'option de prolongation d'un an présente dans son contrat n'était activable qu'en cas de maintien en Ligue 1. Mais l'ancien rémois, qui s'est avéré plus précieux dans le vestiaire que sur le terrain, est loin d'être le seul joueur à être en fin de contrat. Boubacar Fall et Ibrahima Wadji vont eux aussi partir libres. Même chose pour Anthony Briançon, selon nos informations. Acteur majeur de la remontée dans l'élite il y a un an, le défenseur central de 30 ans n'aura pas eu sa chance cette saison et s'en va donc par la petite porte...

Louis Mouton n'a lui reçu aucune offre officielle de prolongation de la part de l'ASSE jusqu'à présent. Courtisé après quelques apparitions satisfaisantes cette saison et un bel exercice 2023-2024 à Pau en Ligue 2, il n'aura pas de mal à retrouver un club. Mouton ne devrait en tout cas pas continuer l'aventure en Vert. Une décision qui s'explique par la volonté de Kilmer Sports de régénérer une partie de l'effectif. L'idée est donc de profiter des fins de contrat (car certains indésirables ne feront pas de cadeaux) pour faire de la place à une poignée de joueurs correspondant totalement au projet mené. La seule exception pourrait être Léo Petrot. Apprécié par Horneland, le latéral gauche formé au club peut toujours espérer prolonger.

Larsonneur et Maubleu se voient rester

Tous les deux sous contrat jusqu'en juin 2026, Gautier Larsonneur et Brice Maubleu se voient pour le moment rester à l'ASSE. Le numéro 1 au poste cette saison avait d'ailleurs exprimé son envie de poursuivre en zone mixte samedi dernier, quelques instants seulement après la descente en deuxième division : "Je suis venu à Saint-Etienne quand on était 20e de Ligue 2 avec 11 points. Il y avait 6000 personnes au stade, donc vous avez la réponse (à savoir s'il veut faire partie de l'équipe la saison prochaine)."

Le club est toutefois à l'affût d'opportunités pour des gardiens prometteurs. C'est notamment le cas de Robin Risser (Strasbourg, prêté au Red Star), pour qui des discussions ont bel et bien eu lieu. Reste à savoir ce que pourrait changer une éventuelle arrivée pour Larsonneur et Maubleu.

Des prêts avec option d'achat en suspens

Les Verts se sont notamment renforcés en signant trois prêts avec option d'achat cette saison : Pierre Ekwah (Sunderland), Maxime Bernauer (Dinamo Zagreb) et Irvin Cardona (Augsbourg). La situation n'aurait pas encore été clairement tranchée en ce qui concerne les deux premiers cités. Pour autant, on imagine mal l'ASSE débourser un peu moins de 7 M€ pour s'attacher les services d'Ekwah. L'option d'achat présente dans le prêt de Bernauer s'élève elle à environ 1.5 M€ et ne sera pas un frein si la volonté de le signer est réelle. Il faut toutefois savoir que des défenseurs centraux davantage athlétiques sont actuellement envisagés... Et que Beres Owusu, prêté à QRM cette saison et d'ailleurs courtisé en Ligue 2 pour un nouveau prêt, va être observé avec attention par Horneland et son staff durant la préparation.

Enfin, l'envie d'une signature définitive est commune entre l'ASSE et Irvin Cardona. Débarqué cet hiver, l'attaquant semble se projeter dans le Forez. L'incertitude réside donc dans le fait de savoir si son option d'achat, qui s'élève à environ 3 M€, sera levée directement ou renégociée.

Une attaque sous contrat longue durée

Si Cardona devrait donc rester à Saint-Etienne, l'été s'annonce plus mouvementé concernant les dossiers Stassin et Davitashvili. Le club s'attend en effet à être attaqué pour ses deux meilleurs buteurs (12 réalisations pour le premier cité, 9 pour le second). L'attaquant belge intéresse une multitude de clubs dont Stuttgart, Brighton, Brentford, Lille ou encore le Paris FC. Davitashvili a lui aussi été observé par le LOSC, mais est surtout dans le viseur de Galatasaray et de plusieurs clubs du top 5 européen.

Pour le moment, l'ASSE se montre forte et fait passer le message que les deux joueurs ne sont pas à vendre, comme révélé hier par Foot Mercato. Alors, réel souhait de compter sur une attaque XXL pour la Ligue 2 ou bien technique - habile - pour faire monter les enchères ? Seul l'avenir nous le dira. Il faudra quoi qu'il arrive réussir à convaincre Stassin et Davitashvili - mais pas que - de ne pas partir au bras de fer, dans un effectif ou plusieurs éléments que l'on pourrait imaginer avec un rôle assez important la saison prochaine aimeraient s'en aller.

L'idée pour Kilmer Sports est en tout cas de s'appuyer le plus possible sur ses jeunes recrues de l'été dernier, toutes sous contrat jusqu'en 2028 (plus une année en option). Dans cette optique, Ben Old et Augustine Boakye sont invités à continuer l'aventure. Reste à savoir si la donne sera similaire pour Igor Miladinovic, symbole de l'échec du dernier marché estival des transferts.