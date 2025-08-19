L’AS Saint-Étienne vit un début de saison marqué par un engouement populaire rarement vu depuis plus d’une décennie. Dès l’ouverture de la campagne d’abonnements, les supporters se sont rués sur les guichets physiques et en ligne. Résultat : Plus de 20.000 abonnements déjà réservées avant même le premier coup de sifflet officiel. Il sera encore plus difficle de se procurer des places en Kop cette saison. Explications

Parmi les zones les plus convoitées, les Kops Nord et Sud affichent complet. Véritables poumons du Chaudron, ces tribunes mythiques concentrent les groupes ultras et les fidèles de toujours. L’espoir d’une saison ambitieuse, a galvanisé les supporters, prêts à vivre chaque match comme une communion.

Les Kops de l’ASSE, symbole d’une fidélité inébranlable

La culture Ultra à Saint-Étienne ne se résume pas à une simple présence en tribune : c’est un mode de vie. Les Kops Nord et Sud, respevtivement animés par les Magic Fans et les Green Angels, orchestrent tifos spectaculaires, chants pendant 90 min et +, et déplacements massifs. Cette saison, la demande d’abonnements dans ces secteurs a dépassé toutes les attentes du club, preuve que l’âme verte reste intacte.

Les dirigeants, conscients de l’importance de cette ferveur, ont multiplié les initiatives pour fidéliser les abonnés : tarifs préférentiels pour les renouvellements, facilités de paiement et événements exclusifs avec les joueurs. Une stratégie payante, qui renforce le lien entre l’équipe et ses fidèles.

Geoffroy-Guichard, un Chaudron plus brûlant que jamais

Au-delà des Kops, l’ensemble des tribunes de Geoffroy-Guichard profite de cet engouement. Les familles, les jeunes et même de nombreux anciens supporters de retour après plusieurs saisons d’absence répondent présents. Les jours de match, le stade se transforme en véritable chaudron bouillonnant, où chaque but est célébré comme un moment d’histoire.

Cet élan populaire pourrait avoir un effet direct sur les performances sportives. Les joueurs, portés par une ambiance électrique, savent qu’ils évoluent dans l’un des stades les plus intimidants de France. Et pour les adversaires, affronter l’ASSE à domicile reste un défi autant mental que physique.

La bourse d'echange réservée aux abonnés pour les Kops

Les saisons précédentes, les opportunités de se procurer des places en Kop étaient rares. La bourse d'échange étant le seul moyen d'obtenir des places dans les poumons du Chaudron. Cette plateforme permettant aux abonnés de revendre leur place va maintenant être réservée aux abonnés pour les places en Kop. L'ASSE l'indique dans les Conditions générales d'utilisation de cette plateforme : "L’ASSE informe les utilisateurs de la bourse d’échange, que les places situées en Kop Nord et Sud seront, à partir de la saison 2025/2026 accessible à l’achat uniquement par les Abonnés de la saison en cours."

Le grand public n'a donc plus l'opportunité de récupérer un précieux sésame pour aller s'installer derrière les buts du Chaudron.