L’ASSE se déplace du côté de Dijon ce lundi soir (20h45) en clôture de la quatrième journée de la saison 2026-2027 de Ligue 2. Les Verts comptent poursuivre leur invincibilité et conforter leur place de leader. Voici les onze joueurs que devrait choisir Ian Cathro pour ce voyage en Bourgogne.

Fait rare pour les Stéphanois. Pour la première fois depuis sa relégation en mai 2025, l’ASSE a vu une de ses rencontres programmées le lundi soir. Plébiscitée le samedi soir, la formation ligérienne a vu sa programmation être bouleversée pour ce déplacement à Dijon.

Pour clore cette quatrième journée de la meilleure des manières, la victoire est obligatoire pour les hommes de Ian Cathro. Le coach écossais doit une nouvelle fois bâtir son onze avec les incertitudes et pépins physiques qui touchent son groupe.

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Des absences majeures pour l’ASSE mais quelques retours se profilent

Touché à la tête sur la pelouse du Chaudron, il y a quinze jours, Joao Ferreira doit suivre le protocole de reprise imposé par les instances. Le Portugais espère être autorisé à retrouver les terrains le plus rapidement possible avec l’ASSE.

Mahmoud Jaber, de son côté, attend également le feu vert du staff pour retrouver la compétition. S’il n’a pas pu figurer sur la feuille de match face à Grenoble, l’Israélien pourrait bien être présent dans le groupe d'Ian Cathro, ce lundi soir.

Ben Old a lui aussi pu reprendre l’entraînement. De retour ces derniers jours, le Néo-Zélandais se rapproche d’un retour avec l’ASSE sur les pelouses de Ligue 2. Son entraîneur espère le récupérer dès ce soir dans son groupe.

Chico Lamba et Nadir El Jamali poursuivent leur phase de reprise. Les deux joueurs sont proches d’un retour à la compétition et s’entraînent avec le groupe. Le Portugais, de retour, devra patienter encore un peu tandis que le jeune formé au club pourrait être présent ce soir dans l’effectif stéphanois.

Enfin, Jakob Breum a dû céder sa place face à Grenoble, il y a 9 jours. Touché, la recrue danoise de l’ASSE ne s’est pas entraînée normalement en vue de la préparation de ce match à Dijon. Il ne sera pas de la partie, ce lundi soir.

Une défense qui veut confirmer sa solidité

Il aura passé une soirée relativement tranquille face au GF38. Gautier Larsonneur a gardé sa cage inviolée pour la seconde fois de la saison face aux Isérois et aimerait récidiver face à Dijon.

L’ancien portier du Stade Brestois devrait pouvoir compter sur la même ligne défensive que lors de la dernière rencontre de l’ASSE. Repositionné à droite depuis la blessure de Joao Ferreira, Kévin Pédro devrait enchaîner à son poste de prédilection. Maxime Bernauer devrait lui aussi à nouveau débuter à gauche.

Dans l’axe, la charnière Julien Le Cardinal - Sohaib Naïr devrait également être reconduite. Avec un seul but encaissé en trois journées, la défense stéphanoise a lancé sa saison sur des bases solides et espère ne pas replonger dans ses travers de la saison passée.

Qui pour remplacer Breum à l’ASSE ?

Buteur pour la première fois avec l’ASSE, Aron Csongvai a une nouvelle fois brillé face à Grenoble. Le Hongrois semble déjà indéboulonnable du onze de l’Écossais, Ian Cathro, et devrait connaître une quatrième titularisation cette saison. À ses côtés, il devrait retrouver Tamar Svetlin. Arrivé début août, le Slovène a connu sa première titularisation lors de la dernière sortie des Verts et devrait débuter ce lundi à Dijon.

Pour compléter ce milieu à quatre, Augustine Boakye devrait à nouveau avoir la confiance de son coach. Le Ghanéen monte en puissance après un début de préparation tardif dû à sa convocation au Mondial 2026. Il s’est cependant installé sur la première marche du classement des passeurs, à égalité notamment avec deux de ses coéquipiers, Irvin Cardona et Jakob Breum.

Ce dernier a brillé pour ses débuts à l’ASSE. Avec deux buts et deux passes, le Danois confirme sa pré-saison et montre qu’il sera un joueur clé de l’animation offensive de Cathro. Cependant l’ancien coach d’Estoril ne va pas pouvoir aligner son milieu créatif. Sorti face à Grenoble, l’ancien de Go Ahead Eagles n’est pas suffisamment remis pour pouvoir tenir sa place. Entré en jeu à sa place face à Grenoble, Zuriko Davitashvili devrait connaître sa première titularisation de la saison. Malgré ses envies de départ, le Géorgien est toujours un joueur du club ligérien à moins de 48h de la fin du mercato.

Une attaque qui a encore faim de buts

Arrivé cet été, Thierno Ballo a été décisif à chacune de ses sorties avec l’ASSE. L’Autrichien a d’ailleurs marqué lors des deux dernières rencontres et espère à nouveau trouver le chemin des filets en Bourgogne.

Il devrait être associé à Irvin Cardona dans la paire offensive stéphanoise. Le champion de France 2017 réalise un début d’exercice tonitruant avec quatre buts en trois matchs. Avec dix buts inscrits, l’attaque stéphanoise tourne à plein régime et le doit en partie au bon début de saison de son numéro 7.

Ce lundi à Dijon, Ian Cathro devrait effectuer un seul changement dans son onze par rapport à celui qui est venu à bout de Grenoble (4-0). Jakob Breum ne peut pas démarrer et devrait laisser sa place à Zuriko Davitashvili.