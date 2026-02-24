Trois victoires consécutives, oui. Mais une fois les 45 premières minutes passées, l'ASSE se remet à douter. Face à Laval, les Stéphanois ne sont pas parvenus à poursuivre leur temps fort. Un problème récurrent, analysé dans le dernier Sainté Night Club.

À Guingamp, puis à domicile contre Laval, l'ASSE s'est fait peur. Devants dès la 1re mi-temps au tableau des scores, les Stéphanois se font peur en seconde. "Il serait temps qu'on fasse un peu plus que 45 minutes", prévenait justement le coach de l'ASSE avant la réception de Laval.

"Le problème, c’est que malgré ces trois victoires, ce sont toujours des succès d’un but d’écart, arrachés", tranche Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. "Cette équipe a besoin d’une victoire nette, sans bavure. Ce serait bénéfique pour éviter ces fins de match sous tension."

Un problème d'effectif à l'ASSE ?

"Je trouve que les entrants n’ont pas été impactants", analyse Sylvain. Rentrés peu après l'heure de jeu, Florian Tardieu et Joshua Duffus ne sont pas parvenus à redynamiser le collectif. "Il y a encore de la pression et une confiance qui reste limitée. Les joueurs ont peur de faire l’erreur de trop. Et ça se voit dans la maîtrise du ballon, dans son utilisation. Dès que le match se tend, ça devient délicat."

Pourtant, Florian Tardieu "doit montrer l'exemple", affirme Alex, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. "Il doit envoyer un message aux jeunes sur le banc ou en tribunes. On attend d’un ancien qu’il stabilise le jeu, qu’il soit plus lucide. Là, on ne peut pas dire qu’il apporte ce qu’il doit apporter à ce moment-là. On sait qu’on est en fin d’aventure à Saint-Étienne pour lui. Mais une entrée comme ça, ce n’est pas possible."

Statu quo pour Aimen Moueffek, qui "doit aussi arrêter de bouder". "Il ne peut pas penser que tout lui est acquis parce qu’il est l’enfant du pays. Il va falloir qu’il travaille. En ce moment, il y a un joueur qui est à sa place, surtout un comme Kanté qui montre beaucoup sans en faire trop. Les entrants doivent apporter une plus-value, pas en rajouter dans la difficulté."

"Les joueurs sont plus fatigués mentalement que physiquement."

Mais pas de quoi s'inquiéter, analyse Sylvain. "Je pense que les joueurs sont surtout fatigués mentalement plus que physiquement. La chance que va avoir Philippe Montanier, c’est que des forces vives vont revenir au fil des semaines, on pourra davantage répartir les temps de jeu." (ndlr : Mahmoud Jaber et Chico Lamba.)

"Ce qui serait bien aujourd’hui, c’est de réussir à faire la différence plus tôt dans les matchs, de tuer les rencontres. Si Davitashvili peut faire 70 minutes au lieu de 90 pour être plus frais la semaine suivante, ce ne serait pas un luxe. Le problème, c’est qu’on a longtemps été sous pression comptable. Les trois derniers matchs ont remis l’équipe dans les standards attendus."

