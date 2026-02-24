La victoire face au Stade Lavallois (2-1) a permis à l’ASSE d’enchaîner un troisième succès consécutif et de conforter sa place dans le haut du classement de Ligue 2. Mais cette rencontre a également eu un impact sur le plan disciplinaire. Florian Tardieu, Augustine Boakye et Abdoulaye Kanté ont été avertis au cours de la partie.

En Ligue 2, le règlement prévoit une suspension automatique tous les cinq cartons jaunes. Une fois la sanction purgée, le joueur repart dans un nouveau cycle. À l’approche du sprint final, la gestion des avertissements devient donc un paramètre stratégique.

Averti face à Laval, Florian Tardieu totalise désormais quatre cartons jaunes. Il se retrouve donc à un avertissement d’une suspension automatique. Presque indéboulonnable au milieu de terrain avant de glisser vers le banc des remplaçants, il devra faire preuve de maîtrise lors des prochaines rencontres pour éviter une suspension.

Augustine Boakye, lui aussi averti samedi, n’est pas sous menace immédiate. Le Ghanéen avait déjà atteint le seuil des cinq cartons plus tôt dans la saison et purgé sa suspension (face au Mans, J18). Il a donc entamé un nouveau cycle disciplinaire qui comptabilise déjà deux avertissements, dont celui reçu face à Laval. Un bilan plutôt étonnant pour un joueur offensif qui prend la tête des joueurs les plus avertis à l'ASSE (7 cartons jaunes).

Abdoulaye Kanté ouvre son compteur cartons

Abdoulaye Kanté a également écopé d’un avertissement contre Laval. Toutefois, il n’est pas en situation de suspension imminente puisque ce n'est ni plus, ni moins, que son premier carton jaune de la saison depuis son arrivée à l'ASSE.

Au-delà des avertis du week-end, plusieurs joueurs restent dans l'antichambre de la menace de suspension avec trois avertissements : Irvin Cardona, Ebenezer Annan et Joao Ferreira. Ils ne sont pas immédiatement exposés, mais devront éviter une accumulation rapide, notamment Cardona, joueur le plus utilisé actuellement.

L’ASSE conserve néanmoins un bilan disciplinaire globalement maîtrisé et figure parmi les équipes les plus correctes du championnat. Dans une Ligue 2 extrêmement serrée, notamment en tête du classement, limiter les suspensions pourrait s'avérer une clé pour performer dans les semaines à venir...

Le tableau des risques de suspension à l'ASSE