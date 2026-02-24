Troyes : Antoine Sibierski, directeur sportif de l’ESTAC et principal concurrent des Verts dans la course à la montée, est très courtisé. Anderlecht avance, plusieurs clubs français sont à l’affût.

Alors que la lutte pour la montée en Ligue 1 bat son plein, un dossier en coulisses pourrait animer les bureaux de l'ESTAC. Antoine Sibierski, directeur sportif de Troyes, aurait rencontré la direction du RSC Anderlecht. Les discussions progresserait même positivement entre les deux parties.

Un départ du dirigeant troyen en pleine saison ou à l’issue de l’exercice ne serait pas anodin. D’autant plus que l’ESTAC est aujourd’hui l’un des principaux concurrents de l’ASSE dans la course au titre et à la montée directe.

Anderlecht en pole, la Ligue 1 attentive

Le club belge n’est pas seul sur le dossier. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le FC Nantes, l’AJ Auxerre et l’AS Monaco ont également pris des renseignements concernant le dirigeant aubois.

Preuve que le travail réalisé à Troyes ne passe pas inaperçu. Sous sa direction sportive, l’ESTAC a structuré son recrutement et optimisé ses investissements. Résultat : une équipe compétitive, leader des projections statistiques et toujours en tête du championnat.

Dans un marché où les directeurs sportifs sont de plus en plus stratégiques, Sibierski attire logiquement les convoitises.

Un nom déjà évoqué à l’ASSE

Ce n’est pas la première fois que son nom circule. L’été dernier, Antoine Sibierski avait été évoqué du côté de l’AS Saint-Étienne, au moment où le club cherchait à renforcer sa structuration sportive. Finalement, la piste n’avait pas abouti. Etait-elle réelle ? Difficile d'être formel. Une chose est sûre, Antoine Sibierski se rapproche d'un départ de l'ESTAC.

Un timing délicat pour Troyes

Si les discussions avec Anderlecht aboutissent, la question du timing sera centrale. Un départ en fin de saison pourrait fragiliser l’ESTAC dans sa continuité sportive. À l’inverse, un maintien à Troyes renforcerait la stabilité d’un concurrent solide.

Dans une Ligue 2 très serrée, les mouvements en coulisses pèsent autant que les résultats sur le terrain. Et le dossier Sibierski pourrait rapidement devenir stratégique pour le premier concurrent de l'ASSE.

Source : Sacha Tavolieri