Une nouvelle fois cette saison, la Ligue 2 montre qu'il s'agit bien d'un championnat où tout peut arriver... En haut du classement, Troyes, l'ASSE et le Red Star occupent les trois premières places. Derrière, plusieurs équipes ne lâchent pas, dont Le Mans, promu cette saison !

10 matchs : c'est le nombre de rencontres consécutives que Le Mans n'a pas perdues en Ligue 2. La série peut même monter à 11 rencontres si l'on prend en compte le 7ᵉ tour de la Coupe de France. Des statistiques impressionnantes pour un promu.

Le Mans impressionne en Ligue 2

Avec 24 points au compteur, Le Mans est passé devant Pau lors de la 15ᵉ journée de Ligue 2, grâce à un précieux succès, 2-1. Le Mans a d'ailleurs marqué à sept reprises après la 75ᵉ minute de jeu. C'est l'une de leurs principales forces cette saison. L’un des secrets de cette réussite vient sans doute du coach de cette équipe. Patrick Videira confiait à ICI Maine : "Dame Gueye me dit souvent que je ne suis jamais content, que j’en veux toujours plus, et c’est un peu le résumé, oui. Si demain, j’arrive à sortir le meilleur d’un joueur, je pense être capable d’en sortir encore plus. Je suis un insatisfait."

Une équipe vraiment surprenante ?

Si après 15 journées, Le Mans est à cette place, c’est que c’est mérité ! Pour une équipe de Ligue 2, c’est déjà une statistique impressionnante. Mais pour un promu comme Le Mans, c’est encore plus incroyable !

Même après la victoire sur la pelouse de Pau, Patrick Videira indiquait : "Mais, quand on récupérait le ballon, on manquait de projection, de disponibilité. On jouait petit bras, et ça je n'aime pas. C’est ce que je leur ai dit. Il faut qu'on continue, même si c’est un très bon résultat de venir gagner ici. Je ne retire rien à ça. Il faut qu'on continue d'être ambitieux, c’est important."

Pour conclure sa phase aller à domicile en Ligue 2, Le Mans affrontera Amiens dans deux semaines, avant de se déplacer sur la pelouse d’Annecy.