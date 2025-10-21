Après une première période hésitante, les U17 Nationaux de l’ASSE ont signé une victoire convaincante face à Grenoble (3-0), grâce à une seconde mi-temps maîtrisée. Une belle réaction collective saluée par leur coach, David Le Moal.

Longtemps équilibré, le premier acte entre l’ASSE et Grenoble a été marqué par un manque d’efficacité offensive. Les deux formations se sont procuré des opportunités, sans parvenir à concrétiser. Les Verts auraient pourtant pu ouvrir le score sur un penalty obtenu à la demi-heure de jeu, mais Melvin Bijot a vu sa tentative repoussée par le portier grenoblois (32e). Dans la foulée, Matheis Piskor a tenté de rectifier le tir, mais sa frappe a de nouveau trouvé un gardien en état de grâce (33e). Malgré de bonnes intentions, les jeunes Stéphanois ont regagné les vestiaires frustrés par ce 0-0.

ASSE U17 – Grenoble : une deuxième période renversante

Au retour des vestiaires, les Verts ont montré un tout autre visage. Plus agressifs dans les duels et plus justes dans leurs transmissions, ils ont rapidement pris les devants grâce à Matheis Piskor, auteur du but du 1-0 à la 53e minute. Dix minutes plus tard, Ilyes Mansouri a profité d’un ballon mal dégagé pour faire le break (63e). Une domination concrétisée et une efficacité retrouvée qui ont permis à l’ASSE de se mettre à l’abri. Le gardien Lorik Vial a ensuite préservé le score en stoppant un penalty grenoblois (82e), avant que Dawoud Assoumani ne vienne sceller le succès sur un geste superbe (90e). Score final : 3-0 !

David Le Moal : « Une belle réaction collective »

En après-match, l’entraîneur David Le Moal a livré une analyse lucide sur le site officiel : « J’ai trouvé notre première période triste dans l’intensité et l’engagement. C’était trop mou. La seconde période est plus conforme à ce qu’on attend. Cette équipe est jeune, elle doit encore apprendre à donner plus. Malgré tout, c’est important de gagner et de rester invaincus à domicile. »

Une victoire précieuse pour les U17 stéphanois, qui confirment leur solidité à domicile et poursuivent leur progression dans ce championnat exigeant. Avec des joueurs en pleine formation, l’ASSE peut envisager la suite avec confiance.