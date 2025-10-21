Le 13 décembre prochain, à l'occasion de la 17ème journée de Ligue 2, l'ASSE défiera Bastia. Cette rencontre n'est que dans un mois et demi, mais dans les rangs bastiais une absence est d'or et déjà actée !

Un seul club n'a pas gagné la moindre rencontre depuis le début de la saison. Il s'agit du SC Bastia. Par conséquent, les corses se retrouvent logiquement bons derniers du championnat, accusant déjà cinq points de retard sur Amiens premier barragiste. Il y a urgence, il faut prendre des points...

Bastia n'a plus vraiment le droit à l'erreur

Le week-end dernier, Bastia s'est incliné sur la pelouse de Troyes leader du championnat de Ligue 2, 0-1. Cependant, la prestation des hommes de Benoît Tavenot a été encourageante. Les bastiais pensaient même égalisés, mais l'arbitre et ses assistants n'ont pas vu que le ballon avait franchi la ligne. Des faits de jeu, il y en a eu beaucoup, dont un à l'heure de jeu. Cela concerne Amine Boutrah, milieu offensif du SC Bastia, contraint de laisser sa place après un "violent choc". De nombreuses interogations se sont donc posées. Quel est l'état physique du joueur ?

Grosse inquiétude pour le club Corse

Ce lundi, Bastia a réagi dans un communiqué. "Le Sporting Club de Bastia tient à exprimer sa profonde inquiétude quant à l'état de santé de son joueur Amine Boutrah. Sorti à l'heure de jeu après un choc violent au visage lors de la rencontre face à Troyes, vendredi soir, le milieu offensif est actuellement placé sous surveillance médicale stricte.

Les examens réalisés à l'hôpital de Troyes dans la nuit de vendredi à samedi, puis ceux effectués ce jour à Bastia, ont révélé de multiples fractures faciales, ainsi qu'une commotion cérébrale. Amine Boutrah sera éloigné des terrains pour une durée estimée à huit semaines.

Le SC Bastia adresse tout son soutien à Amine, lui souhaite un prompt rétablissement, et mobilise l'ensemble de ses ressources pour l'accompagner dans cette épreuve difficile.

Forza Amine ! "

Bastia devra donc faire sans son joueur pendant une longue durée. Il manquera ainsi la rencontre face à l'ASSE prévu le 13 décembre.