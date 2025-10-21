La saison d'Arkema Première Ligue est lancée depuis le 06 septembre dernier pour les joueuses de l'ASSE. Depuis, cinq rencontres ont été disputées, ainsi que deux autres dans le cadre d'une toute nouvelle compétition : la Coupe LFFP. Place désormais à la trêve internationale. Plusieurs stéphanoises ont été retenues par leur sélection.

Le début de saison de l'ASSE a été difficile. Six défaites et un match nul pour l'effectif de Sébastien Joseph. Néanmoins, l'AS Saint-Etienne reste sur un clean sheet qui fait du bien, comme l'a confié le coach des Vertes. "C'est notre premier match sans prendre de but. Je dirais qu’il y a des nuls qui ont la saveur de victoires au vu de certains scénarios, celui-ci en fait partie.".

Une trêve qui arrive au meilleur moment pour l'ASSE

Pour Sébastien Joseph, la trêve sera bénéfique, même si pour les joueuses sélectionnées, cela va demander de rester bien concentrées. "Je pense que ça sera dur pour certaines joueuses qui vont partir en sélection et qui auront peu de temps entre leur retour et le match suivant." Pendant ce temps, le reste de l'effectif va pouvoir continuer à s'entraîner. Plusieurs séances ont été programmées cette semaine. Celles de mercredi et jeudi sont même ouvertes au public. Bien entendues toutes les joueuses ne seront pas présentes étant donné que certaines ont rejoint leur sélection respective.

Sept joueuses en sélections !

Comme l'a annoncé l'ASSE sur son site, plusieurs cadres et jeunes de l'AS Saint-Etienne sont parties défendre les couleurs de leur pays. La jeune défenseure de l'effectif de Sébastien Joseph, Aleksandra Gajic rejoint la Serbie. Une rencontre est au programme, face à la Serbie le 27 octobre. Deux coéquipières de l'ASSE vont suivre le même chemin. Amandine Pierre-Louis et Déborah Bien-Aimée, rejoigne Haïti. Elles affronteront le Maroc le 28 octobre. Ce même jour, Kédie Johnson jouera face à la Jamaïque avec Trinité-et-Tobago.

L'Algérie de Morgane Belkhiter espère se qualifier pour la CAN 2026. Une double confrontation aura lieu contre le Cameroun les 23 et 28 octobre. Welma Fon s'apprête à rejoindre la Belgique U23 pour jouer contre les Pays-Bas. Enfin, la portière de l'ASSE Alice Pinguet rejoint l'équipe de France U23 pour disputer deux rencontres. Une première au Portugal et la seconde face à la Norvège, du côté de Clairefontaine.