Dans l'inside proposé par l'ASSE, Loic Perrin, Laurent Huard, Eirik Horneland prennent la parole suite à la prolongation de contrat jusqu'en 2030 de Kevin Pedro. Extraits.

Loïc Perrin : « Je te félicite. On en a parlé avec Kevin aussi : tu pouvais trouver certaines choses injustes depuis le début de saison, mais en même temps, tu t’es préparé de ton côté pour être prêt quand l’entraîneur professionnel a fait appel à toi. C’est un super exemple pour les autres jeunes du centre de formation. C’est donc logiquement qu’on te récompense avec ce contrat sur la durée. En plus, en ce moment, tu continues à jouer. Et pour moi, tu fais de bonnes performances. Le plus dur à ce poste, c’est d’être fiable. Pour un entraîneur, c’est hyper important. Et je sens que pendant tes matchs, tu dégages de la sérénité et du calme. Tu as gommé deux ou trois choses défensivement. Tu as davantage cet esprit de défenseur. Et ce qui est bien avec toi, c’est que tu es quelqu’un d’intelligent et que tu écoutes. C’est que le début, il y a des marches à franchir, mais c’est bien. Aujourd’hui, tu as de vraies attitudes de défenseur, et ça, c’est important. »

"Toi, ce que tu as vécu, aujourd’hui, je peux m’en servir comme exemple avec certains joueurs" (Huard lors de la prolongation de Pedro - ASSE)

Laurent Huard : « Toi, ce que tu as vécu, aujourd’hui, je peux m’en servir comme exemple avec certains joueurs. Je leur dis : “Regardez Kevin. Quand il s’entraînait avec la réserve, c’était le même que quand il s’entraînait avec les pros.” C’est-à-dire la même attitude, le même dévouement, la même ambition d’être le meilleur. »

Eirik Horneland : « Très content pour Kevin et pour l’ASSE. Très content de la durée du contrat. Kevin a fait preuve de patience durant sa formation et travaille très bien depuis des années. »

Kevin Pedro : « Je suis content de prolonger dans mon club formateur. C’était un rêve de jouer à Geoffroy-Guichard et j’espère qu’il va continuer encore longtemps. Pour la suite ? Il faut le souhaiter : jouer et monter. »