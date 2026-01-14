Battue par les Lyonnaises en Coupe de France (6-0) le week-end dernier, l'ASSE doit désormais se recentrer sur le championnat d’Arkema Première Ligue. Dernières du classement, les Vertes se déplacent à Marseille pour y défier l’OM, une équipe elle aussi en quête de maintien.

La phase retour du championnat débute. Et la situation est critique pour les Stéphanoises. Lors de la première partie de saison, elles n’ont remporté qu’un seul match. C’était contre Montpellier, une victoire qui semble aujourd’hui bien lointaine. Dernières avec 5 petits points, elles n’ont plus le droit à l’erreur si elles veulent espérer se maintenir.

Sébastien Joseph (ASSE) : "Éviter toute blessure avant Marseille"

Après la lourde défaite face à l’OL, l’entraîneur de l’ASSE Sébastien Joseph s’est exprimé sans détour : « On savait que deux échéances importantes nous attendaient mercredi et samedi. On avait aussi la volonté de faire tourner légèrement l’effectif, de gérer les temps de jeu de certaines joueuses et surtout d’éviter toute blessure aujourd’hui, afin d’arriver à Marseille, je l’espère, avec un groupe au complet.

L’ASSE est dernière avec 5 points. Juste devant, Montpellier en compte 7, Le Havre et Lens 8, et l’OM 11. Une victoire permettrait aux Vertes de revenir à seulement trois longueurs de leur adversaire du jour.

L’OM, une équipe difficile à cerner

Marseille reste sur une belle victoire 3-0 contre Montpellier. Mais la semaine précédente, les Phocéennes s’étaient inclinées sur le même score contre Nantes. À l’aller, l’ASSE avait été corrigée 4-0 à domicile. Il faudra donc une toute autre prestation ce mercredi (coup d’envoi à 19h). Et dès la fin du match, les Vertes devront déjà penser à Nantes, prochaine adversaire à domicile. Un nouveau défi face à une équipe en forme, actuellement 4e du championnat.