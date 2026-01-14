Le championnat d'Arkema Première Ligue fait son grand retour. Dernière, les Vertes affrontaient l'OM et défieront Nantes ce week-end. L'effectif de Sébastien Joseph devra prendre le plus de points possible pour quitter cette place de lanterne rouge.

Battue sèchement 4-0 à l'aller, l'ASSE devait absoument réagir lors de cette affiche pour me maintien. Avant la rencontre, les deux équipes étaient séparées de six points. En début d'année 2026, Sébastien Joseph s'était exprimé sur l'importance de cette seconde partie de saison.

"Il est encore possible d’aller chercher la zone de maintien, nous ne sommes pas décrochés et on peut encore garder l’objectif d’aller chercher plus haut que le maintien. Il faut reconnaître que, pour l’instant, dans le jeu, on n’y arrive pas, mais on n’est pas loin. On n’est pas dans la situation des équipes totalement décrochées lors des précédentes saisons d’Arkema Première Ligue. C’est à nous d’avoir plus d’ambition et plus d’agressivité pour que les matchs basculent en notre faveur."

OM - ASSE Le résumé

Les XI Vertes prêtes à affronter Marseille 👊 Avec la première titularisation de Moira Kelley dans ce #OMASSE 🆕 pic.twitter.com/OOBQytpXuF — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) January 14, 2026

La première mi-temps est équilibrée entre les deux équipes. L'ASSE s'essaie à plusieurs reprises, à l'image de Sofie Hornemann. Après avoir manqué le cadre une première fois, la stéphanoise cadre sa seconde frappe. La gardienne de l'OM sort une belle parade.

A la mi-temps du match, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score logique de 0-0.

Très tôt, lors de la seconde mi-temps, l'ASSE ouvre le score ! Les Vertes concrétisent très tôt, et c'est mérité car la seconde mi-temps est de bonne qualité. De son côté, Gajic permet aux stéphanoises de conserver son avantage.

Nadjma Ali Nadjim, Chloé Tapia, Héloïse Mansuy, Marion Romanelli et Kayla Bradford-Williams rentrent en jeu. Les Vertes parviennent à conserver leur avantage jusqu'à la fin de la saison. Une très belle opération pour l'ASSE qui s'impose 1-0.

Une victoire ultra importante

L'ASSE s'impose et remporte un match capital ! Les Vertes reviennent à 3 points de leur adversaire du soir, mais restent dans la zone de relégation, puisque l'ASSE s'est inclinée 1-0 face à Lens. Cependant, elles passent devant Montpellier qui s'est inclinéeStrasbourg ! Prochain rendez-vous, ce samedi 17h à domcile face à Nantes.