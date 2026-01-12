Le jeune défenseur stéphanois poursuit son ascension en Vert avec une prolongation de contrat longue durée, symbole de la confiance du club envers sa formation.

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en 2021, Kévin Pedro continue de tracer sa route dans le Forez. À seulement 19 ans, le défenseur vient de signer une prolongation de contrat jusqu’en 2030. Une récompense logique pour un joueur qui a su franchir les étapes à grande vitesse. Quelques mois après la signature de son premier contrat professionnel, officialisée en juin dernier, l’ASSE a choisi de sécuriser l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs.

Comme révélé en exclusivité sur notre site ce dimanche, le club n’a pas tardé à agir. Cette prolongation s’inscrit dans une volonté claire de miser sur la jeunesse et la stabilité. Elle confirme aussi la place grandissante de Kévin Pedro dans le projet sportif stéphanois.

Formé au club depuis maintenant quatre saisons, le défenseur a su convaincre par sa régularité et son sérieux. Malgré son jeune âge, il affiche déjà une certaine maturité, sur et en dehors du terrain. Son évolution rapide n’est pas passée inaperçue auprès du staff professionnel, qui lui a accordé du temps de jeu dès la saison dernière. Une trajectoire qui illustre parfaitement la philosophie du centre de formation de l’ASSE.

Kévin Pedro, un pur produit de la formation stéphanoise.

Originaire de la région parisienne, Kévin Pedro a débuté le football à l’US Rig-Orangis avant de passer par le Pôle Espoirs de Reims. Repéré pour ses qualités défensives et son potentiel, il rejoint le centre de formation de l’ASSE en 2021. Dès sa première saison, il est surclassé en U17 National, preuve de la confiance placée en lui.

Le défenseur confirme ensuite année après année. Il progresse techniquement, mais aussi dans sa lecture du jeu et son leadership. Ces qualités lui permettent de franchir un cap important avec l’apparition progressive dans le groupe professionnel.

Kévin Pedro compte désormais huit rencontres avec l’équipe première. Sa première apparition remonte à une entrée en jeu sur la pelouse de Monaco en début de saison dernière. Depuis, il a enchaîné plusieurs titularisations, notamment à Troyes, face à Nice ou encore en début d’année au Mans. Des expériences précieuses qui ont renforcé son statut au sein de l’effectif.

Une prolongation jusqu’en 2030, symbole de confiance.

Défenseur solide, autoritaire et calme balle au pied, Kévin Pedro impressionne par sa maturité. Sur le terrain, il dégage une vraie personnalité. En dehors, il incarne les valeurs du club. Cette prolongation de contrat jusqu’en 2030 vient récompenser son travail et son implication quotidienne.

Pour l’ASSE, ce choix est stratégique. Il permet de sécuriser un élément formé au club, tout en envoyant un message fort aux jeunes du centre de formation. Les performances sont reconnues, et les opportunités existent.

Kévin Pedro voit désormais plus loin avec son club formateur. L’avenir s’écrit en Vert, et le défenseur semble déterminé à s’y inscrire durablement. Une excellente nouvelle pour l’ASSE et ses supporters.