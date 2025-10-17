Samedi 25 octobre, l’ASSE se déplace à Annecy pour la réouverture du Parc des Sports après plusieurs mois de travaux. Le club stéphanois a annoncé avoir obtenu l’agrandissement du secteur visiteurs pour cette rencontre comptant pour la 11ème journée de Ligue 2.

Les supporters de l’AS Saint-Étienne vont pouvoir se déplacer en nombre à Annecy. Pour la 11e journée de Ligue 2 BKT, les Verts bénéficieront d’un parcage exceptionnel de 2 500 places au Parc des Sports. De nombreux supporters de l’ASSE vont pouvoir effectuer ce court déplacement au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes !

Une mobilisation verte attendue à Annecy

Le samedi 25 octobre, l’ASSE se déplacera sur la pelouse du FC Annecy. Grâce à une collaboration entre le club haut-savoyard, la préfecture et l’AS Saint-Étienne, un accord a permis d’élargir le secteur visiteurs pour accueillir jusqu’à 2 500 fans stéphanois.

Dans un contexte où chaque déplacement des Verts attire des foules de supporters passionnés, cette décision marque une belle reconnaissance du comportement exemplaire des fans lors des derniers voyages.

La vente des billets débutera ce lundi 20 octobre pour les abonnés et les membres Premium de l’ASSE, via une billetterie en ligne. Ils bénéficieront d’un accès prioritaire avant l’ouverture au grand public prévue le lendemain.

Chaque place sera proposée à 15 euros, un tarif équilibré entre les tribunes visiteurs et adjacentes. Cette politique tarifaire vise à faciliter la venue du plus grand nombre tout en garantissant une organisation fluide et sécurisée du déplacement.

L’ASSE veut faire du bruit en Haute-Savoie

Le peuple vert se prépare déjà à transformer Annecy en chaudron à ciel ouvert. Après plusieurs déplacements réussis cette saison, les supporters stéphanois comptent bien pousser leur équipe vers un nouveau succès.

Les modalités de déplacement et d’accès au stade seront précisées prochainement par le club, mais une chose est sûre : les chants stéphanois résonneront fort au pied du lac d’Annecy le 25 octobre prochain.