Dans un championnat de Ligue 2 plus resserré que jamais, la 10e journée pourrait bien faire basculer plusieurs dynamiques. Que ce soit pour le haut de classement, les places de barragistes ou la lutte pour le maintien, chaque point comptera. Pour ce qui est de l'ASSE, c'est l'heure du rachat après la déconvenue face à Guingamp. Objectif : prendre la tête de la Ligue 2 !

C’est un fait marquant de ce début de saison : trois clubs partagent la première place avec 20 points, départagés uniquement par la différence de buts. Parmi eux, l’AS Saint-Étienne, qui impressionne par sa solidité à l'extérieur, s’apprête à recevoir Le Mans, 11e. Les Verts peuvent notamment s’appuyer sur une animation offensive dynamique, portée par Augustine Boakye (5 passes décisives). Toutefois, il faudra absolument que les stéphanois reprennent leur marche en avant à Geoffroy-Guichard après la déconvenue face à Guingamp.

Mais la pression est partagée. Troyes, actuel leader au goal-average, affronte la lanterne rouge Bastia (4 points, 0 victoire). L’ESTAC devra éviter le piège d’un match à sens unique mais piégeux en s'appuyant notamment sur Tawfik Bentayeb, auteur de 5 buts cette saison.

Pau, troisième, se déplace à Grenoble (14e) dans un contexte moins évident qu’il n’y paraît. Bien que les Béarnais affichent un profil équilibré, ils devront se méfier d’un GF38 toujours difficile à manœuvrer à domicile. Leur métronome, Giovanni Versini, auteur de 3 buts cette saison et 2 passes décisives, sera de nouveau à la baguette.

Ligue 2 : Un ventre mou aux aguets, prêt à basculer

Derrière le trio de tête de cette Ligue 2, les positions sont précaires. Le Red Star (4e, 17 pts) se rend chez un Laval (19e) en grand danger. Les Audoniens devront faire respecter leur statut face à un adversaire aux abois.

Autre affiche alléchante : Rodez (8e) accueille Reims (5e) dans un duel d’équipes joueuses. Le club champenois pourra s’appuyer sur Teddy Teuma, véritable plaque tournante avec 394 passes, 3 passes décisives et un taux de précision supérieur à 85 %.

Dunkerque (10e) et Montpellier (9e) symbolisent typiquement le fameux "ventre mou". Toutefois, le vainqueur de cette confrontation directe pourrait grimper jusqu’à la 5e place, en fonction des autres résultats.

Nancy (7e), qui reçoit Amiens (13e) lundi, peut profiter de cette journée pour revenir à hauteur du podium. Les Lorrains misent sur une défense solide, tandis qu’en face, le défenseur Amine Chabane (9 interceptions, 27 tacles) sera un élément clé pour contenir les offensives adverses.

Une bataille de plus en plus rude pour sortir du bas de classement

Bataille pour s'extirper du bas de classement entre Clermont (12e) et Annecy (15e). Si Clermont reste difficile à manœuvrer à domicile, Annecy a montré sa capacité à embêter des équipes plus ambitieuses. Le moindre faux pas pourrait coûter plusieurs places dans un classement ultra-serré.

Enfin, Boulogne (18e) tentera de résister à Guingamp (6e), bien installé dans la première moitié du tableau, mais toujours en quête de régularité. Une victoire des Bretons pourrait les faire basculer dans le top 5.

Avant cette 10e journée, 6 clubs se tiennent en seulement 3 points, tandis qu’entre la 11e et la 18e place, le moindre résultat négatif peut provoquer une chute au classement. Début des enseignements de cette 10e journée dès vendredi soir...