Gautier Larsonneur (3)

Le gardien stéphanois n’a pas été décisif dans les moments clés. S’il réalise une parade importante en début de seconde période, il reste battu sur les trois buts troyens. Sur le second, il semble surpris et manque de maîtrise. Son avertissement en fin de match traduit aussi une certaine nervosité. Une prestation en dessous de son niveau habituel.

Chico Lamba (3)

Rapidement mis sous pression, il a eu du mal à contenir les offensives adverses. Son match s’est arrêté prématurément sur blessure, ce qui a fragilisé encore un peu plus l’équilibre défensif. Avant sa sortie, il n’avait pas rassuré dans ses interventions. Une soirée compliquée.

⭐ Kévin Pedro (6)

Très actif dans son couloir droit, il a apporté du danger en première période. Il pense même ouvrir le score, mais son but est refusé. Défensivement, il a tenu son rang face aux projections troyennes. Il a été l’un des rares à maintenir un niveau constant.

Mickaël Nadé (5)

Solide dans les duels aériens, il a parfois permis de repousser le danger. Il réalise notamment un retour décisif devant Adeline. Mais comme toute la défense, il a fini par céder face à l’efficacité adverse. Une prestation correcte sans être déterminante.

Ben Old (5)

Appliqué défensivement, il a bien contenu son couloir pendant une bonne partie du match. Il a aussi tenté d’apporter offensivement, sans réel impact dans le dernier geste. Moins en vue après la pause, il a subi la montée en puissance troyenne.

Abdoulaye Kanté (4)

Présent dans l’impact, il a toutefois manqué de justesse dans ses transmissions. Ses tentatives lointaines n’ont pas inquiété le gardien adverse. Il a eu du mal à peser dans l’entrejeu face à un adversaire plus précis. Une copie insuffisante dans un match à enjeu.

Aïmen Moueffek (4)

Plutôt discret dans l’animation offensive, il n’a pas réussi à faire la différence entre les lignes. Son activité reste intéressante, mais elle manque d’efficacité. Remplacé en seconde période, il n’a pas réussi à inverser la tendance.

Augustine Boakye (6)

Très impliqué sur coups de pied arrêtés, il a été à l’origine de plusieurs situations. Sa qualité de frappe reste un atout, même si elle n’a pas été récompensée. Il a tenté de dynamiser le jeu, sans être suffisamment suivi. Un des Stéphanois les plus entreprenants.

Lucas Stassin (4)

Peu trouvé dans de bonnes conditions, il a eu du mal à peser sur la défense troyenne. Sa frappe sur la barre en fin de match reste son principal fait d’armes. Trop isolé, il n’a pas pu s’exprimer pleinement.

Zuriko Davitashvili (NN)

Sorti très tôt sur blessure, il n’a pas eu le temps d’influencer la rencontre. Sa sortie a désorganisé l’animation offensive stéphanoise. Un coup dur dans un match aussi important.

Joshua Duffus (4)

Entré rapidement en jeu, il a tenté d’apporter de la profondeur. Il s’est montré combatif, mais trop imprécis dans ses choix. Malgré quelques situations intéressantes, il n’a pas réussi à faire basculer le match.

Irvin Cardona (4)

Il se procure la meilleure occasion de la première période, sans conclure. Par la suite, son influence a diminué. Il a manqué de précision dans ses enchaînements et n’a pas su peser durablement sur la défense adverse.

👔 Philippe Montanier (3)

Son équipe avait bien entamé la rencontre, mais elle a sombré après la pause. Les blessures et absences n’expliquent pas tout dans ce manque de réaction. Les choix n’ont pas permis d’inverser la dynamique. Une soirée difficile dans un moment clé de la saison.