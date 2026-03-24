Etienne Green revit au Danemark. Auteur d’un match exceptionnel à Copenhague, l’ancien gardien de l’ASSE relance complètement sa saison… et peut-être sa carrière.

Il y a encore quelques jours, la situation d’Etienne Green semblait fragile. De retour dans les buts du FC Fredericia début mars face à Silkeborg, le portier franco-anglais avait laissé entrevoir du mieux… avant de rechuter brutalement.

Après sa titularisation face à Silkeborg, Etienne Green avait confirmé lors du match suivant… mais pas dans le bon sens. À domicile contre Randers, il passe complètement à côté. Résultat : une lourde défaite 3-0, et une prestation insuffisante : à l'image de son équipe.

Dans un contexte déjà tendu pour Fredericia, ce revers faisait tâche. Beaucoup imaginaient alors un nouveau déclassement du gardien formé à l’ASSE.

Mais son entraîneur Michael Hansen décide de maintenir sa confiance. Un choix fort. Presque risqué.

Car derrière se profile un déplacement à Copenhague, mastodonte historique du championnat danois.

Copenhague : le match qui change tout

Dans un match à très haute pression, Etienne Green livre tout simplement la meilleure prestation de sa saison. Sa meilleure prestation depuis de longs mois.

Les chiffres sont impressionnants :

10 arrêts réalisés

4,29 xG subis

3,29 buts évités

47 ballons touchés

Un match de très haut niveau, où Green a multiplié les parades décisives. Sur sa ligne, il s’est montré impérial. Et surtout, décisif dans les moments clés.

Résultat : victoire à l’extérieur pour Fredericia. Un petit exploit.

Un impact direct sur le maintien

Au-delà de la performance individuelle, ce succès change tout pour son club. Fredericia compte désormais 27 points, soit 4 longueurs d’avance sur le premier relégable, Silkeborg.

Une victoire d’autant plus cruciale que dans le même temps, Silkeborg s’est imposé 0-3 sur la pelouse de Randers.

Sans Etienne Green, ce résultat aurait sans doute été tout autre. Il est clairement le grand artisan de ces trois points.

Le vrai tournant pour Etienne Green ?

À 25 ans, Etienne Green joue sans doute gros dans cette fin de saison. Longtemps freiné dans sa progression, il semblait encore récemment en grande difficulté.

Mais ce match à Copenhague pourrait tout changer. Car s’imposer dans un tel contexte, face à une équipe dominante, avec une telle performance… ce n’est pas anodin. Sa prestation fait notamment le tour des réseaux au Dannemark. Etienne Green vient'il de relancer définitivement sa carrière ? Et cette fois, son aventure au Danemark semble bel et bien lancée.

Source : FCFredericia