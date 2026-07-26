Mercredi, l'AS Saint-Étienne affrontera Lausanne-Sport dans son quatrième match de préparation. Les Vaudois arrivent avec un match officiel dans les jambes. Samedi, les hommes de Luka Elsner ont lancé leur saison par un nul face à Grasshopper (1-1), une rencontre qui en dit déjà beaucoup sur le visage de cette équipe.

Contrairement aux Verts, toujours en pleine préparation estivale, Lausanne a déjà retrouvé le rythme de la compétition. Pour la première journée de Super League, le club vaudois n'a pas réussi à s'imposer à domicile face à Grasshopper (1-1), mais il a laissé entrevoir les premières intentions de son nouvel entraîneur, Luka Elsner. L'ancien technicien du Havre et de Reims a installé un 4-2-3-1 discipliné, avec un bloc compact et une priorité donnée à l'équilibre défensif comme l'évoque Blick. Pendant près d'une heure, son équipe a parfaitement contenu les offensives zurichoises tout en cherchant à exploiter les transitions rapides, notamment grâce à Omar Janneh et Ibrahim Bah Mendes.

Une identité déjà visible mais un résultat décevant pour Lausanne

Lausanne a concrétisé sa domination avant la pause grâce à Bah Mendes. Pour sa première titularisation en Super League, l'ailier de 20 ans a éliminé son adversaire d'un grand pont avant de tromper Justin Hammel d'une frappe croisée. Les Vaudois auraient même pu prendre le large, Janneh puis Bah Mendes se procurant plusieurs occasions franches. Cette incapacité à faire le break a finalement coûté cher. Plus discret après l'heure de jeu, le Lausanne-Sport a laissé Grasshopper reprendre confiance avant d'être rejoint à dix minutes du terme sur une frappe de Samuele Bengondo. Un scénario décevant pour Luka Elsner, mais révélateur du chantier qui l'attend encore. Si son équipe paraît déjà beaucoup plus solide sans ballon, l'animation offensive manque encore de justesse et d'efficacité.

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Un adversaire particulier pour l'ASSE

Pour Ian Cathro, cette rencontre offrira un contexte différent des trois premiers matches amicaux. L'ASSE fera face à une équipe qui a déjà retrouvé les exigences et le rythme de la compétition. Reste à savoir dans quelle mesure Luka Elsner fera tourner son effectif. Lausanne se déplacera à Bâle dès le week-end prochain pour la deuxième journée de Super League, un rendez-vous autrement plus important que cette opposition face aux Verts. L'entraîneur français pourrait donc ménager plusieurs titulaires. Même avec un effectif remanié, les Stéphanois auront l'occasion de mesurer leurs progrès face à une formation déjà lancée dans sa saison et dont la nouvelle identité de jeu commence à prendre forme.