Après presque quatre semaines de préparation et trois matchs amicaux déjà disputés, les joueurs de l’ASSE prennent leurs marques sous les ordres du nouveau coach Ian Cathro. Un changement de règlement majeur vient d’ailleurs de tomber et devrait réjouir plus d’une personne au club…

Les Verts sont actuellement en stage à Divonne-les-Bains pour plusieurs jours. 27 joueurs prennent part à cette séquence toujours très attendue de la préparation estivale. Parmi eux, on retrouve plusieurs jeunes éléments issus des équipes de jeunes du club ou de la réserve.

Au niveau des gardiens, Alexis Colombet et Maël Massé ont été convoqués en qualité de troisième et quatrième portiers. Plusieurs jeunes défenseurs ont aussi été appelés : Nathan Kasia, Jediaél Mbambi et Strahinja Stojkovic. Les milieux de terrain de la réserve Adam Baallal et Modibo Sissoko sont aussi de la partie tandis que Medhy Lutin et Noah Moulin sont là pour apporter d’autres solutions offensivement.

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Bonne nouvelle pour l’ASSE, désormais 20 joueurs autorisés sur les feuilles de match

Mais ces jeunes joueurs auront-ils leur chance en Ligue 2 la saison prochaine ? La question se pose légitimement. Un récent changement de règlement leur donne toutefois davantage d’espoirs. Auparavant limitées à 18 joueurs, les feuilles de matchs de Ligue 2 vont passer à 20 joueurs au maximum. C’est ce qu’explique la LFP dans son règlement des compétitions 2026 / 2027 : « Le nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match est d’un maximum de vingt en Ligue 1 McDonald’s et en Ligue 2 BKT. »

Cette information peut paraître anecdotique mais constitue en réalité une vraie bonne nouvelle pour l’ASSE, qui dispose d’un effectif conséquent et de jeunes joueurs qu’elle est parfois obligée de laisser sur le carreau le samedi soir. Avec deux places supplémentaires sur les feuilles de matchs, le staff stéphanois devrait faire moins de malheureux et pourra plus facilement tenter de lancer des jeunes joueurs.