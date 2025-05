À l’orée de cette 34e et dernière journée de Ligue 1, l’ASSE garde un espoir d’accrocher la place de barragiste. Le duel face à Toulouse tombe à point nommé pour les Verts. Pendant ce temps, Le Havre, en lutte directe avec l’ASSE pour le maintien, affronte une équipe de Strasbourg encore en course pour une qualification en Ligue des Champions.

La victoire de l’ASSE face à Reims (2-0) a permis aux hommes d’Eirik Horneland de garder leur destin à portée de crampons… ou presque. Pour espérer disputer les barrages, les Stéphanois doivent impérativement s’imposer face à Toulouse. Pour cela ils pourront compter sur le soutien de Geoffroy-Guichard et espérer un faux pas du Havre.

Toulouse, un adversaire sans pression face à une équipe de l'ASSE surmotivée

Bonne nouvelle : le Téfécé n’a plus rien à jouer. Les hommes de Carles Martínez Novell pointent en milieu de tableau et n’ont qu’un éventuel top 10 en ligne de mire. Autant dire un objectif symbolique.

L’absence d’enjeu côté toulousain, combiné au contexte favorable (stade à guichets fermés), crée une configuration favorable pour l'ASSE.

Strasbourg, bourreau potentiel du Havre, une aubaine pour l'ASSE

Pendant que les Verts tenteront d’arracher la victoire, tous les regards stéphanois seront braqués sur la Meinau. Strasbourg, battu à Angers lors de la précédente journée, garde une chance infime de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra battre Le Havre… et potentiellement marquer beaucoup.

Car la qualification pourrait passer par la différence de buts. En cas d’égalité avec Lille ou Nice, seuls les filets tremblés feront foi. Avec un Dylan Bakwa en feu (14 buts), les Alsaciens ont les armes pour faire exploser la défense havraise.

Le paradoxe pour Le Havre, c’est qu’un nul ne leur suffit pas. Ils doivent impérativement s’imposer (si les Verts l'emportent) pour écarter l’ASSE. En se découvrant pour chercher la victoire, ils s’exposent au talent offensif strasbourgeois.

Duel à distance : l’Europe pour l’OM et Monaco, la survie pour Nantes et Reims

À noter que d'autres matchs seront scrutés de près. Marseille (2e) et Monaco (3e) se livrent une bataille à distance pour la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des Champions. L’OM, avec un point d’avance, devra battre Rennes pour ne pas trembler.

Mais le plus important pour l’ASSE reste de voir Le Havre finir à la 17e place. Si Nantes ou Reims, actuels qui comptent actuellement 33 pointss, descendaient à cette position, les Verts seraient automatiquement condamnés à la relégation directe, n’ayant plus aucun moyen de les dépasser (différence du but largement en leur défaveur). Il est donc crucial que les Normands soient ceux qui trébuchent.