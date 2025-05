Après le nul concédé par Toulouse face à Lens (1-1), l’entraîneur Carles Martinez Novell s’est exprimé en conférence de presse. Satisfait du contenu, il s’est surtout montré très enthousiaste à l’idée de disputer une dernière journée électrique à Saint-Étienne, dans un stade Geoffroy-Guichard qui s’annonce en fusion. ASSE - TFC c'est samedi 21h !

Malgré une saison en dents de scie, le coach toulousain refuse de baisser le pied. Samedi prochain, les Violets se déplaceront à Saint-Étienne avec l’envie de bien finir : « On a disputé ce match en voulant gagner et à Saint-Étienne, ce sera pareil. Il faudra être compétitifs, sans être tournés vers la saison prochaine », a-t-il martelé, insistant sur la nécessité de conserver un haut niveau d’exigence.

L’objectif est clair : accrocher la 10e place. Un rang symbolique, mais motivant pour une équipe qui cherche à franchir un cap par rapport à la saison précédente. Pour cela, Toulouse devra s’imposer à Geoffroy-Guichard tout en espérant des faux pas de Rennes et d’Auxerre.

Un match sous haute tension au Chaudron

Carles Martinez Novell n’ignore rien de l’ambiance qui l’attend dans le Forez. « On sait qu’ils ont gagné. Ça va être un match incroyable, compliqué, dans une ambiance incroyable. On rêve de disputer ce type de rencontre », a-t-il déclaré, visiblement excité à l’idée de vivre une soirée à haute intensité.

Car au-delà de l’enjeu toulousain, l’enjeu stéphanois est vital. L’ASSE joue sa survie en Ligue 1 et devra absolument s’imposer pour espérer doubler Le Havre et accrocher une place de barragiste. Martinez Novell s’attend donc à une équipe stéphanoise « survoltée » et à un contexte électrique.

Garder le cap jusqu’au bout pour le TFC

Même si la saison 2025 a été marquée par des blessures et un rendement irrégulier, le technicien espagnol veut que son groupe reste mobilisé : « Ce n’est peut-être pas la meilleure des saisons qu’on vient de vivre. Il y a eu des doutes au début, puis une bonne grosse période pour bien terminer 2024. En 2025, ça a été plus compliqué avec des blessures importantes. Mais je suis très fier de l’équipe qui s’est battue jusqu’au bout et qui continuera la semaine prochaine. »

Pas question donc de lâcher dans cette dernière ligne droite. D’autant que Zakaria Aboukhlal, ménagé face à Lens, pourrait bien être titularisé à Saint-Étienne pour apporter sa percussion.

La dernière journée promet d’être irrespirable. Pour Toulouse, une place dans le top 10 est en jeu. Pour Saint-Étienne, c’est tout simplement la survie. Un duel tendu, dans un Geoffroy-Guichard prêt à rugir une dernière fois cette saison.

Source : Conférence de presse de Carles Martinez Novell (TFC) - LesViolets.com