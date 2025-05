Présent en conférence de presse à la mi-journée, Eirik Horneland s'est livré pour le dernier match de cette saison de ligue 1. En espérant évidemment que les Verts s'offrent les barrages pour garder un espoir de maintien.

Eirik Horneland (ASSE) : "On a engrangé un peu de confiance avec la victoire qu'on a décrochée la semaine dernière à Reims. Sur nos cinq dernières rencontres, on est sur un bilan plutôt positif avec deux victoires, un match nul et deux défaites. On est aujourd'hui dans une situation un peu plus favorable. On prend plus de points, on arrive à continuer à marquer autant de buts. C'est une bonne chose. Après, il nous reste un pas à franchir, c'est d'arriver à aligner deux victoires d'affilée. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à faire cette saison. Il va falloir qu'on qu'on vienne avec l'ambition de faire une top prestation, qu'on arrive à gérer nos émotions sur ce match et sur l'ambiance qu'on va avoir samedi."

Priorité au maintien en Ligue 1

Eirik Horneland (ASSE) : "Mon avenir ? Le match qui arrive est évidemment important pour tout le monde. Comme pour moi aussi, notre objectif, c'est vraiment de gagner cette rencontre et ensuite, on verra de quoi la saison prochaine sera faite.

Il se peut que je sois démis de mon poste aussi, on verra bien. (rires)"

Eirik Horneland s'éclate et croit au projet de l'ASSE

Eirik Horneland (ASSE) : "Je prends toujours autant de plaisir à travailler pour ce club. Chaque jour que je viens à l'entraînement est un jour que j'aborde avec le sourire. L’ASSE est un club fantastique. Il y a vraiment une atmosphère incroyable autour de ce club, dans cette ville. Évidemment qu'on a eu plusieurs mois difficiles, mais j'ai vraiment apprécié chaque jour de travail que j'ai eu ici avec le groupe. Je vois que les joueurs progressent, je vois que l'équipe progresse collectivement. Je pense qu'il y a encore beaucoup à venir pour l'équipe de Saint-Etienne. Le nouveau propriétaire et la direction en place sont très engagés dans le projet qu'ils ont avec l'ASSE. Et on espère qu'un jour, ça permettra à Saint-Etienne de retrouver les compétitions européennes. Moi, en tout cas, j'en suis sûr. Je sais que c'est quelque chose qui arrivera. Mais pour le moment, il faut qu'on reste en Ligue 1.

Le propriétaire investira certainement dans l'équipe comme dans l'infrastructure. Ils sont là sur le long terme."