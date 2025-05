En s’imposant 2-0 sur la pelouse du Stade Auguste-Delaune, les Verts entretiennent l’espoir de maintien. Tout se jouera face à Toulouse, lors d’une ultime journée sous haute tension. Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou revient sur cette 33e journée de Ligue 1 capitale pour l’ASSE.

Il n’aura pas fallu longtemps aux Verts pour afficher leurs intentions : dès la 3e minute, Florian Tardieu ouvre le score après une belle remise d’Irvin Cardona. Une entame idéale pour les hommes d’Eirik Horneland, déterminés. Juste avant la pause, Cardona double la mise. Opportuniste, l'attaquant stéphanois profite d'une frappe de Wadji repoussée par Diouf pour faire trembler une nouvelle fois les filets rémois. À la mi-temps, les Stéphanois avaient déjà fait le plus dur.

Une victoire qui fait du bien à l'ASSE

« Pas le match le plus abouti mais la victoire au bout. Ça fait du bien. Ça chatouille. Le bonheur est arraché. Il ne tombe pas du ciel. Il se prend. Il se gagne. Avec le cœur. Avec ses tripes. »

Durant cette rencontre, certains joueurs se sont illustrés. Rarement buteur, Florian Tardieu a marqué. De son côté, Irvin Cardona est à la fois passeur et buteur. Ils sont immortels. « Comme Cardona doublement décisif. La gagne sans trembler. Sans encaisser de but malgré trop d’occasions concédées. [...] L’activité de Tardieu et son jeu long ont été décisifs. »

" Dans le foot, ce qu’il y a de chouette, c'est le défilé de la victoire."

Pour aller chercher son maintien, les stéphanois vont devoir être forts collectivement. Il ne reste plus qu'une rencontre à Eirik Horneland et ses hommes pour décrocher cette place de barragiste, qui donnerait encore les raisons de croire à la Ligue 1 la saison prochaine.

« Après une série de micro-traumatismes, peut-être le retour du mythe collectif ? [...] Surtout ne pas être submergé et paralysé par les émotions pour le « dernier » match. »

L'ASSE devra se montrer ambitieuse, à Geoffroy-Guichard. Portés par un public qui sera bouillant, les Verts doivent impérativement s'imposer, tout en espérant que le Havre ne fasse pas la même chose à Strasbourg. « Dans le foot, ce qu’il y a de chouette, c'est le défilé de la victoire. Le contrariant, c'est ce qu’il y a avant. »