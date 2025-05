Ultime espoir, ce samedi, pour les Verts d'Eirik Horneland. Une semaine après un précieux succès à Reims (0-2), l’ASSE reçoit le Toulouse FC de Carles Martínez Novell pour une 34e journée décisive dans la course au maintien en Ligue 1.

Les détails de la rencontre

ASSE vs Toulouse

sam. 17 mai, 21:00

Stade Geoffroy-Guichard

Une saison toulousaine en dents de scie

Une saison "assez paradoxal", nous confie le média toulousain Les Violets. Bien que douzième du championnat de Ligue 1, le Téfécé espérait logiquement accrocher le top 10 après sa 11e place la saison passée. Il aura pourtant fallu attendre octobre 2024 pour observer des Toulousains enfin atteindre à leur rythme de croisière.

Des victoires face à Montpellier, Rennes ou Auxerre ... rapidement éclipsée par une année 2025 "globalement raté". Entre la 19e et la 33e journée, le TFC de Carles Martínez Novell n’a engrangé que 14 points, soit un de plus seulement que l’ASSE (13). La série noire de sept rencontres sans victoires étalée entre mars et avril, dont cinq défaites consécutives, a lentement entamée la confiance des toulousains. "Dans le jeu, c’était correct dans les grandes lignes, évoque alors le média violet. Mais ce qui nous a manqué, c’est clairement l’efficacité. On a eu pas mal d’absents, de suspendus, et beaucoup de joueurs pas au niveau."

Depuis, le TFC a su relever la tête, notamment face à Rennes (victoire 2-1), porté par un Yann Gboho retrouvé, auteur de deux buts lors de ses deux dernières apparitions. Contre Saint-Étienne, les Toulousains pourraient gagner deux places au classement. "Mais on ne risque rien non plus", tempère le média Les Violets.

Le TFC reprend confiance sur ses trois derniers matchs

TFC - LOSC : défaite 1-2

Reims - TFC : défaite 1-0

FC Nantes - TFC : nul 0-0

TFC - Rennes : victoire 2-1

TFC - Lens : 1-1

Et l'espoir d'un maintien renait à l'ASSE

Côté stéphanois, l’espoir des barrages s’amenuisait au fil des semaines. La victoire dans le derby n'avait pas suffi à l'ASSE pour relancer une dynamique défaillante. Face à Strasbourg puis Monaco, les hommes d'Eirik Horneland ont manqué de lucidité dans les zones de vérités.

Mais à Reims, la frappe lointaine de Florian Tardieu a ravivé la flamme. En donnant l'avantage à l'ASSE dès la troisième minute de jeu (0-1), le milieu de terrain a mis les Verts sur de bons rails. Grâce à ce but, suivi d’une réalisation d’Irvin Cardona pour le 0-2, l’ASSE a pris trois points capitaux dans la lutte pour le maintien.

Les barrages de Ligue 1 mathématiquement accessibles

Toujours 17e et premier barragiste, les Verts conservent Le Havre dans le viseur. Les Normands se sont inclinés dans les dernières minutes de la rencontre face à Marseille (1-3), au plus grand bonheur de l'ASSE.

Les Stéphanois ne sont alors plus qu'à une petite unité du Havre (30 points pour l'ASSE, contre 31 pour le HAC). Mieux encore, les Verts ne comptent que trois unités de retard sur le FC Nantes. L'ASSE a l'opportunité d'accrocher une place de barragiste en cas de victoire sur Toulouse et d'un revers des Havrais à Strasbourg. Un match nul pourrait aussi suffire : la différence de buts (-32 pour Le Havre, -37 pour Sainté) pourrait basculer en faveur des Verts.

Une chose est certaine, l'ASSE joue gros ce samedi, et l'envie pourrait faire la différence sur le terrain. "Peut-être que dans l’envie, vous serez au-dessus, explique le média Les Violets. Vous allez mettre plus d’impact, plus de rage. Et ça peut suffire pour faire tomber Toulouse. Il ne faut juste pas que cette envie se transforme en précipitation ou en excès. Si c’est le cas, Toulouse peut en profiter."

L'ASSE peut y croire

Toulouse FC - 39 pts Angers SCO - 36 pts Reims - 33 pts FC Nantes - 33 pts Havre AC - 31 pts ASSE - 30 pts Montpellier - 16 pts