Présent en conférence de presse à la mi-journée, Eirik Horneland (ASSE) a été suivi par Aimen Moueffek. Les deux hommes veulent s'offrir les barrages pour garder un espoir de maintien. Voici les mots.

Aimen Moueffek (milieu de terrain de l'ASSE) : "C'est vrai que ça m'a fait du bien d'enchaîner les matchs. Aujourd'hui, physiquement, je me sens bien. Des bons repères. Chaque match passé, c'est un match d'engrangé. Je pense que c'est ce qu'il me faut."

Ce derby, ça reste quand même une des plus grosses émotions de ta carrière jusque-là ? "Ouais, parce que c'est mon premier derby gagné en pro. En jeune, j'en avais déjà gagné. Mais bon, en pro, c'était le premier. Et voilà, ce sont des très beaux moments et ce sont des moments appréciés en carrière."

Un groupe motivé ? "Oui, bien sûr, je suis d'accord. On est conscients des responsabilités qu'on a. On est conscients que ce dernier match, c'est un match capital. Donc voilà, on va se donner à fond et on va y croire jusqu'au bout. On va tout donner. Oui, je pense déjà, le fait d'enchaîner, ça me met en confiance. Et puis, je pense qu'il y a des choses aussi qui ne s'expliquent pas forcément. Des fois, on est dans une période un peu mieux, des fois un peu moins bien. Des fois, on a un peu la tête dans l'eau, mais bon, il faut patienter, continuer à travailler. Et puis, quand on est sûr de ses qualités, il n'y a pas de raison que ça marche pas."

"Je pense que maintenant mon statut, il a évolué." (Moueffek avant ASSE-TFC)

Aimen Moueffek (ASSE) : "Ouais, il me demande pas mal de choses, surtout tactiquement et défensivement. Après, c'est vrai qu'offensivement, je suis un peu plus libre. Il me laisse un peu jouer comme je veux. Après, tactiquement, c'est de sortir sur les latéraux, sortir quand la balle est à l'opposé, bien resserrer dans l'axe, rester connecté au milieu de terrain, rester toujours proche défensivement, jouer les seconds ballons et gratter le maximum de ballons possible."

Un style similaire à Batlles ? "Oui, c'est vrai que le coach Batlles, lui aussi, il aimait bien avoir le ballon. C'était un joueur qui, par le passé, aimait bien avoir le ballon. Donc je pense qu'avec ses équipes, c'est ce qu'il essaye de reproduire. Donc c'est à peu près la même physionomie de jeu."

Une grande expérience de ces matchs couperets ? "Je pense que maintenant mon statut, il a évolué. Je suis rentré en pro en tant que jeune. Avec le temps, les années, je pense que maintenant il y a pas mal de jeunes qui, à leur tour, font leur arrivée dans le vestiaire. Donc c'est à nous aussi de les intégrer, de leur montrer la voie. Et puis après, ce sont des responsabilités. C'est à nous de prendre ce rôle de cadre et de bouger les mecs quand il faut et d'aider les jeunes quand ils en ont besoin. Bien sûr, bien sûr, la prolongation a assis cela, parce que je suis engagé pour un bon moment avec le club. Donc voilà, ce n'est pas anodin et ça veut dire pas mal de choses."