La 4e journée de Ligue 2 est désormais derrière nous, et voilà déjà venue la trêve internationale. L’occasion de dresser un premier bilan de ce début de saison pour nos Verts. Entre confirmations, révélations et déceptions, certains joueurs de l'ASSE se démarquent déjà.

L'ASSE est leader du championnat avec 2 victoires et 2 nuls. Avec 8 points mais surtout une différence de but supérieur à Pau et Nancy, le groupe d'Eirik Horneland est dans les standards de ses objectifs de la saison.

Tops de l'ASSE

Aïmen Moueffek

Solide d’entrée avec deux passes décisives, Moueffek incarne le joueur capable de dynamiser le jeu stéphanois par ses percussions et sa mobilité. Dans une Ligue 2 où les blocs bas sont la norme, son profil de box-to-box moderne est précieux.

Percutant, technique, mobile, il est étonnant qu’il n’ait pas suscité de sollicitations cet été. En dehors du terrain, son rôle de grand frère auprès des jeunes et son attachement au maillot séduisent, notamment à travers les images captées par l’Inside du club.

Reste la fragilité physique : ses blessures à répétition freinent régulièrement sa progression. Espérons que cette saison, elles le laissent enfin tranquille.

Augustin Boakye

Discret la saison dernière, il renaît en Ligue 2 : déjà 1 but et 3 passes décisives. Sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité à créer du danger font de lui un acteur majeur de ce bon début de saison.

Encore brouillon dans le dernier geste (on pense à son face-à-face manqué contre Rodez), il montre malgré tout de belles promesses alors qu’il n’était pas forcément attendu sur le front de l’attaque.

Pour Boakye, la Ligue 2 pourrait bien être l’opportunité de se bâtir un vrai CV et d’écrire une belle page avec les Verts.

Chico Lamba

Le patron de la défense… arrivé un an trop tard ? Impossible de ne pas se demander ce qu’il aurait apporté en Ligue 1. International U21 portugais, il représente une vraie aubaine pour l’ASSE.

Serein, rapide, puissant et à l’aise dans la relance, il forme avec Mickaël Nadé une charnière prometteuse. Reste à gommer ces petites fautes d’inattention propres à la défense stéphanoise, comme face à Grenoble, qui coûtent 2 points.

Mahmoud Jaber

Qui l’attendait à ce niveau ? Inconnu à son arrivée, il impressionne par son activité incessante et son jeu simple mais efficace. Véritable joueur d’équipe, modèle dans l’effort, il a même été récompensé par un but pour sa première au Chaudron.

Sa sortie prématurée contre Grenoble a pesé lourd dans le déséquilibre de l’équipe. Espérons que le choc subi face à Paquiez ne freine pas son élan : les Verts auront besoin de son abattage cette saison.

Flops de l'ASSE

Denis Appiah

Déjà en difficulté la saison dernière, il cristallise la frustration des supporters. Sa préparation et ses prestations, notamment face à Laval, n’ont pas suffi à inverser la tendance.

Actuellement blessé, il doit désormais faire face à la concurrence de João Ferreira et du jeune Strahinja Stojkovic. L’histoire semble toucher à sa fin avec l’ASSE. Mais ne soyons pas ingrats : malgré ses limites, il reste un joueur qui n’a jamais triché avec le maillot vert.

Florian Tardieu

Leader de vestiaire et coéquipier exemplaire, il démarre pourtant timidement cette saison. Ses partenaires du milieu brillent à côté de lui, ce qui accentue ses prestations en retrait.

Toujours disponible, son expérience et sa technique seront malgré tout essentielles avec la fragilité de Moueffek et la blessure à surveiller de Jaber. On comptera sur lui dans la durée.

Lucas Stassin

Au cœur des rumeurs de départ tout l’été, l’attaquant belge peine à retrouver son niveau. Seulement 96 minutes jouées en 3 apparitions, sans réelle influence sur le jeu.

À court de rythme depuis avril, probablement perturbé par ses envies d’ailleurs, il doit désormais tourner la page et se reconcentrer sur le présent.

Il est et restera stéphanois cette saison. Les supporters attendent de revoir le Lucas Stassin brillant des six derniers mois en Ligue 1. Nul doute que ses ambitions de Coupe du monde devront s’aligner avec celles du club : retrouver l’élite.

Mentions honorables

Luan Gadegbeku : le jeune milieu formé au club étonne par sa maturité.

: le jeune milieu formé au club étonne par sa maturité. João Ferreira : déjà séduisant dans son couloir, technique et à l’aise offensivement.

: déjà séduisant dans son couloir, technique et à l’aise offensivement. Joshua Duffus : puissance et mobilité impressionnantes ; il ne lui manque plus que l’efficacité devant le but pour devenir une arme redoutable.

À surveiller