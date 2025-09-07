Aligné au poste de latéral gauche samedi dernier face à Grenoble, Maxime Bernauer pourrait également être testé à un autre poste. Défenseur central de métier, l'ancien du Dynamo Zagreb pourrait monter d'un cran au cours de la saison.

Eirik Horneland a vu beaucoup de secteurs être renforcés cet été lors d'un mercato assez riche en termes de mouvements dans le Forez. Le secteur défensif était une réelle priorité et 5 nouveaux joueurs ont été recrutés (Ferreira, Stojkovic, Lamba, Annan, Traoré) en plus de la levée de l'option d'achat de Maxime Bernauer. En attaque, Joshua Duffus a été le seul nouveau renfort de l'été stéphanois avec Irvin Cardona, qui comme Maxime Bernauer a vu son OA être levée.

L'ASSE a aussi frappé fort en conservant Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili notamment. Le club stéphanois a aussi conservé Pierre Ekwah en levant son option d'achat. Les Verts ont aussi réussi à dégraisser un effectif garni avec plusieurs départs d'"indésirables". Aucun des joueurs arrivant en fin de contrat cet été n'a été prolongé. Ibrahim Sissoko a été libéré pour signer à Bochum, Lamine Fomba est quant à lui parti au Servette FC. Pierre Cornud est retourné à l'envoyeur après un an raté dans le Forez. Darling Bladi et Cheikh Fall n'ont pas étés retenus, Beres Owusu et Enzo Mayila ont été prêtés et Benjamin Bouchouari a été vendu ce vendredi à Trabzonspor.

Pas assez de milieux à l'ASSE ?

C'est au milieu que l'ASSE est le moins fournie pour Eirik Horneland. Seul Mahmoud Jaber a été recruté dans ce secteur en plus de la levée de l'option d'achat de Pierre Ekwah. Problème, ce dernier ne semble pas résigné à évoluer en Ligue 2 et la situation reste tendue entre son clan et le club forezien. Au poste de numéro 6, Eirik Horneland a donc fait de Mahmoud Jaber son titulaire. Seulement, l'israélien semble ne pas être utilisé à son rôle de prédilection. L'ancien joueur du Maccabi Haifa montre plus des qualités de milieu relayeur que de milieu récupérateur.

Un problème pour Eirik Horneland qui ne compte que Luan Gadegbeku comme autre joueur capable de débuter et de performer a ce poste de sentinelle. Blessé en début de saison, Maxime Bernauer pourrait se montrer comme un autre choix au cours de l'exercice 2025-2026 dans ce rôle de numéro 6.

Une charnière bien installée

Touché lors de la dernière rencontre amicale de l'ASSE à Cagliari, Maxime Bernauer a manqué les 3 premières journées de Ligue 2. Titularisé en défense aux côtés de Chico Lamba durant une grande partie de la pré-saison, l'ancien du Pris FC a perdu sa place au profit de Mickaël Nadé. Le défenseur, acheté définitivement cet été, a fait son retour face à Grenoble, lors de la 4ᵉ journée. Satisfait de sa charnière centrale, Eirik Horneland a fait le choix d'aligner Maxime Bernauer à un autre poste.

Pas convaincu des performances de Lassana Traoré cet été, le coach norvégien a décidé d'aligner Maxime Bernauer face à Grenoble en tant que latéral gauche suite à la blessure d'Ebenezer Annan. L'ancien joueur du Dynamo Zagreb avait déclaré préférer démarrer à un poste inhabituel que sur le banc et a réalisé une bonne prestation face aux isérois.

Des qualités pour jouer numéro 6 ?

Prêt à pouvoir débuter là pu Eirik Horneland aura besoin de lui, Maxime Bernauer pourrait bien se présenter comme une solution toute trouvée au poste de numéro 6. Le joueur formé au Stade Rennais possède une qualité de passe bien au-dessus des attentes pour un défenseur central, en atteste son ouverture lumineuse pour Irvin Cardona face à Grenoble samedi dernier.

Habitué à jouer dans une position de défenseur central, Maxime Bernauer a également les qualités requises pour être un joueur qui récupère des ballons hauts et de couvrir plusieurs zones sur la pelouse. Face à Grenoble, le droitier a plusieurs fois déserté son couloir gauche pour venir gratter des ballons au milieu.

Eirik Horneland pourrait bien avoir une solution toute trouvée dans son effectif au poste de numéro 6. Le retour de Pierre Ekwah semble inespéré, ce qui pourrait permettre à Maxime Bernauer, choix numéro 3 en défense centrale, de conserver une place de titulaire, mais dans un nouveau rôle, cette saison.