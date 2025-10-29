L’ASSE, en quête de rachat après sa déconvenue face à Annecy, accueillait hier soir le FC Pau. La question que tout le monde se posait : dans quel état d'esprit les hommes d'Horneland allaient-ils aborder cette rencontre face à un concurrent direct ? La réponse fut donnée au bout de deux minutes et un premier but de Ferreira. La suite ? Un rouleau compresseur qui va l'emporter 6-0 et se replacer comme dauphin de Troyes au classement de Ligue 2. Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (6) : Match appliqué pour le portier stéphanois. Peu sollicité, il a su répondre présent quand il le fallait, notamment avec deux interventions déterminantes sur des têtes paloises. Une prestation sobre et rassurante.

João Ferreira (7) : Auteur de l'ouverture du score dès la 2e minute, il a donné le ton du match. Solide défensivement et très actif offensivement, il a constamment proposé des solutions dans son couloir droit.

Maxime Bernauer (6) : Sérieux et concentré, il a bien géré les offensives adverses malgré une petite alerte physique en première période. Sa relance propre a contribué à la maîtrise collective.

Mickaël Nadé (6) : Présent dans les duels et toujours bien placé, il a livré une prestation solide avant de céder sa place, touché physiquement. Son match a confirmé sa régularité.

Ebenezer Annan (6) : Discret, mais efficace, il a parfaitement contenu son couloir et n’a jamais été pris en défaut. Quelques montées bien senties ont montré sa progression dans le jeu vers l’avant.

Mahmoud Jaber (6) : Précis dans ses transmissions, le milieu de l'ASSE a été un maillon important dans la circulation du ballon. Il délivre une belle passe décisive sur le doublé de Duffus et a su se montrer juste dans ses choix.

Florian Tardieu (7) : Patron du milieu de terrain. Auteur d’un penalty plein de sang-froid, il s’est aussi distingué sur coups de pied arrêtés. Touché en seconde période, il avait jusque-là dirigé les débats avec autorité.

Aïmen Moueffek (7) : Percutant et infatigable, il a obtenu le penalty du 3-0 après une belle incursion. Précieux dans la récupération comme dans la projection, il a livré une copie très complète.

Irvin Cardona (7) : Buteur et passeur, il a pesé sur la défense paloise par ses appels et sa générosité. Malgré une occasion manquée, son impact dans le jeu a été constant jusqu’à sa sortie.

Augustine Boakye (7) : À l’origine de plusieurs offensives, il a été passeur décisif sur le but de Cardona. S’il a été averti pour simulation, il a globalement apporté du danger et de la vitesse.

Ben Old (6) : Entré à la pause, il a tenté sa chance à plusieurs reprises. Impliqué dans les transitions, il a manqué de précision, mais a su se montrer actif sur son côté.

⭐ Joshua Duffus (9) : Homme du match. Auteur d’un doublé, il a été de toutes les situations dangereuses. Tranchant dans ses appels, technique dans ses dribbles et lucide dans la finition, il a éclaboussé la rencontre de son talent.

👔 Eirik Horneland (7) : Après deux revers, le coach stéphanois a su remobiliser ses troupes avec un onze offensif et ambitieux. Son plan de jeu a parfaitement fonctionné, et ses changements ont été judicieux.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.