En fin de contrat en juin prochain, Florian Tardieu est un titulaire indéboulonnable du onze de l'ASSE. Pourtant, son avenir reste encore flou à l'heure actuelle. Une situation particulière.

Cantonné à un rôle de remplaçant sur la première partie de saison 2024-2025, Florian Tardieu a été l'un des grands gagnants du remplacement d'Olivier Dall'Oglio par Eirik Horneland. Depuis un an, l'ancien capitaine de l'ESTAC et chouchou de Laurent Batlles est devenu incontournable dans l'entrejeu stéphanois.

Tardieu, l'indéboulonable

Malgré la relégation, Florian Tardieu reste le joueur de champ le plus aligné. Il a participé à l'intégralité des 17 rencontres de L2 avec l'ASSE, excepté 12 minutes. Derrière lui, on retrouve Mickaël Nadé (1466 min) et Mahmoud Jaber (1271 min). Des chiffres qui soulignent l'importance de Florian Tardieu dans le onze stéphanois.

Au sein du groupe, son esprit déconneur et son expérience sont précieuses. Comme le souligne Le Progrès cette semaine, le natif d'Istres essaye de créer du lien au sein d'un vestiaire largement remanié l'été dernier. Pas forcément simple avec la barrière de la langue, qui vient complexifier les choses.

Un vice-capitaine fatigué mais lucide

Ces dernières semaines, le meilleur joueur de L2 du mois de novembre (récompensé par la LFP) marque le pas. À bout de souffle, la trêve va tomber à point nommé.

Par ailleurs, la gestion de Florian Tardieu peut interroger. L'été dernier, aucune prolongation ne lui a été formulée. À l'instar de Dennis Appiah, les dirigeants ne préfèrent pour l'heure pas prolonger l'aventure avec ces trentenaires. Pour autant, il est le joueur le plus utilisé. S'appuyer, jusqu'à en abuser, sur un joueur sur lequel on ne compte pas à moyen terme : une incohérence qui questionne.

Pas de prolongation à l'ASSE en vue

En septembre, il déclarait devant la presse : “Une prolongation ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais je suis en contrat jusqu'en juin. On verra ce qui se passera. Je suis à l'écoute, à l'attention de tout, mais je suis conscient du projet Kilmer. Je sais que je n'ai plus 20 ans, donc on verra ce qui se passera. Quoi qu'il arrive, j'espère déjà que nous atteindrons notre objectif. Quoi qu'il arrive, je voudrais passer une bonne saison ici. On verra la suite."

Expérimenté, en fin de contrat, une situation qui peut expliquer que l'ancien Troyen ne prenne plus de pincettes lorsqu'il s'agit de s'exprimer. Horneland ? L'état d'esprit insatisfaisant des joueurs ? Tardieu ne prend plus de détours.

Le pari osé de l'ASSE

Florian Tardieu pourra s'engager avec le club de son choix dans les semaines à venir. En cas d'opportunité, l'ASSE ne pourra lui en vouloir d'assurer son avenir. Pour autant, l'avenir immédiat de l'ASSE est de remonter. Et Florian Tardieu devra être un acteur essentiel pour atteindre cet objectif. Un pari risqué pris par les dirigeants de l'ASSE. Un de plus.