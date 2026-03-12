L’ASSE doit composer avec plusieurs absences importantes avant la trêve internationale. Entre blessures musculaires, reprises progressives et forfaits confirmés, Philippe Montanier fait face à une période délicate. Tour d’horizon complet de l’infirmerie stéphanoise.

La semaine d’entraînement à L’Étrat n’a pas apporté que de bonnes nouvelles pour l’ASSE. Plusieurs joueurs restent à l’infirmerie et certains cadres manqueront les prochaines rencontres. Le cas le plus préoccupant concerne Gautier Larsonneur. Le portier stéphanois est touché à la cuisse. Le staff ne prendra aucun risque et le gardien devrait manquer les deux prochains matchs comme annoncé hier en exclusivité sur Peuple-Vert. La trêve internationale arrive au bon moment pour le dernier rempart des Verts, qui vise un retour juste après cette coupure.

Dans un registre plus rassurant, Chico Lamba poursuit sa reprise. Le défenseur se porte bien et devrait retrouver la compétition dès ce week-end avec l’équipe réserve. Une étape logique pour reprendre le rythme avant un éventuel retour dans le groupe professionnel.

ASSE : plusieurs retours attendus après la trêve

D’autres joueurs travaillent encore à l’écart du groupe. C’est notamment le cas de Mahmoud Jaber, qui poursuit un travail individuel. Le milieu de terrain progresse et pourrait lui aussi réintégrer le groupe professionnel après la trêve internationale, tout comme Larsonneur.

En revanche, la situation est plus inquiétante pour Florian Tardieu selon les dires de Philippe Montanier en conférence de presse. Le milieu stéphanois sera absent plusieurs semaines. Une véritable tuile pour l’ASSE, tant son expérience et son volume de jeu sont précieux dans l’entrejeu. Le staff devra donc trouver des solutions pour compenser cette absence dans les semaines à venir.

Ferreira de retour… avec un plâtre

La séance d’entraînement individuelle du matin a également permis d’apercevoir plusieurs joueurs en reprise progressive. Maxime Bernauer, Djylian N’Guessan et Joao Ferreira ont effectué un travail athlétique sans ballon.

Le cas de Ferreira a particulièrement attiré l’attention. Le latéral portugais est réapparu pour la première fois sur la pelouse depuis sa blessure à la main. Celle-ci était survenue après un geste de frustration : le joueur avait frappé dans un mur après son carton rouge reçu face à Boulogne-sur-Mer.

C’est donc avec un plâtre à la main droite que Ferreira s’est entraîné ce matin. Malgré cela, il a enchaîné les exercices physiques et même quelques séquences avec ballon, signe que sa reprise progresse.

Une infirmerie encore bien remplie à l’ASSE

Enfin, deux joueurs restent éloignés d’un retour rapide. Lassana Traoré et Marten Chris Paalberg ont seulement effectué de la course individuelle lors de la séance. Leur retour dans le groupe n’est pas attendu avant plusieurs semaines.

Le staff stéphanois espère désormais profiter de la trêve pour récupérer plusieurs éléments. Cette période pourrait permettre à l’ASSE de retrouver une partie de son effectif pour la dernière ligne droite vers l'objectif.