Même en Ligue 2, certains joueurs possèdent une valeur marchande déjà très élevée. Une étude du CIES Football Observatory permet justement d’identifier les actifs les plus précieux de chaque club du championnat. A commencer du côté de l'ASSE où Lucas Stassin fait office de tête de gondole.

Grâce à son modèle statistique, qui croise performances sportives, âge, durée du contrat ou encore potentiel de progression, l’Observatoire du football estime régulièrement la valeur de transfert des joueurs évoluant dans plus de 70 ligues dans le monde. Et dans cette hiérarchie, un Stéphanois domine largement le championnat.

Lucas Stassin reste la référence économique de Ligue 2

Selon les données du CIES, Lucas Stassin est aujourd’hui le joueur le plus valorisé de Ligue 2.

L’attaquant belge de l’AS Saint-Étienne voit sa valeur estimée entre 15 et 17 millions d’euros. Une cote particulièrement élevée pour un joueur évoluant en deuxième division française.

Cette estimation illustre le potentiel reconnu de l’avant-centre stéphanois. Malgré plusieurs mois compliqués devant le but, sa valeur n’a pas été impactée de manière significative. Et pour cause : le joueur de 20 ans vient de relancer sa dynamique offensive avec trois buts inscrits lors des deux dernières journées. De quoi porter son total à 7 réalisations pour 4 passes décisives. Un retour en forme qui arrive au moment clé de la saison pour l’ASSE.

Des valeurs plus modestes derrière Stassin

Si Lucas Stassin domine largement ce classement, l’écart avec les autres joueurs du championnat reste conséquent. Le deuxième joueur le mieux valorisé est Keito Nakamura du Stade de Reims, estimé entre 11 et 12 millions d’euros.

Vient ensuite Mathys Detourbet, attaquant de l’ES Troyes AC, dont la valeur est évaluée entre 7,5 et 8,7 millions d’euros.

La majorité des autres joueurs du championnat se situent en revanche sous la barre des 3 millions d’euros, preuve de l’écart économique existant entre certains talents et le reste de la division.

Le joueur le plus précieux de chaque club

Voici les joueurs affichant la valeur la plus élevée dans leur club selon les estimations du CIES :

AS Saint-Étienne : Lucas Stassin – 15 à 17 M€

: – 15 à 17 M€ Stade de Reims : Keito Nakamura – 11 à 12 M€

: – 11 à 12 M€ ES Troyes AC : Mathys Detourbet – 7,5 à 8,7 M€

: – 7,5 à 8,7 M€ Montpellier HSC : Everson Junior – 2,8 à 3,3 M€

: – 2,8 à 3,3 M€ USL Dunkerque : Anto Sekongo – 2,5 à 2,9 M€

: – 2,5 à 2,9 M€ Amiens SC : Amine Chabane – 2,2 à 2,6 M€

: – 2,2 à 2,6 M€ Rodez AF : Taïryk Arconte – 1,9 à 2,2 M€

: – 1,9 à 2,2 M€ Pau FC : Giovani Versini – 1,8 à 2,1 M€

: – 1,8 à 2,1 M€ FC Annecy : Quentin Paris – 1,8 à 2 M€

: – 1,8 à 2 M€ SC Bastia : Jérémy Sebas – 1,6 à 1,9 M€

: – 1,6 à 1,9 M€ Clermont Foot 63 : Ivan M'Bahia – 1,5 à 1,8 M€

: – 1,5 à 1,8 M€ Stade Lavallois : Ethan Clavreul – 0,9 à 1,1 M€

: – 0,9 à 1,1 M€ Grenoble Foot 38 : Mamadou Diop – 0,9 à 1,1 M€

: – 0,9 à 1,1 M€ AS Nancy Lorraine : Vignon Ouotro – 0,9 à 1,1 M€

: – 0,9 à 1,1 M€ EA Guingamp : Sohaib Nair – 0,83 à 0,96 M€

Une vitrine pour les talents de demain

Ce classement confirme une tendance bien connue : la Ligue 2 reste un championnat capable de révéler des joueurs à fort potentiel. Plusieurs profils pourraient rapidement franchir un cap dans leur carrière.

À commencer par Lucas Stassin, dont la valeur et la progression sportive pourraient rapidement attirer l’attention de clubs évoluant en Ligue 1… voire au-delà.

Source : CIES