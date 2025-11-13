La possession du ballon. Voilà un sujet qui anime de nombreux débats en matière de football. Eirik Horneland a été recruté pour le style de football qu'il prône. Il est convaincu : la meilleure défense, c'est la possession. Pour autant, face au mur, il a accepté de moins presser face à l'ESTAC. Une tactique plus pragmatique où l'ASSE a moins eu de possession. Révolution tactique à prévoir pour l'ASSE ? Ou simple coup d'essai ?

En 2023, Mathieu Bodmer l'expliquait parfaitement dans le Club des 5 : "En étudiant le championnat de Ligue 2, on s'était aperçu que plus, tu avais la possession, plus tu avais de chances de gagner le match. Pas parce que la possession te fait marquer des buts. Mais puisque l'équipe adverse est moins forte en transition qu'en Ligue 1. L'autre critère, c'est de défendre haut.

Ce sont les deux critères qui font que ta saison sera réussi en Ligue 2. Récupérer les ballons haut, car tu mets constamment la pression sur l'adversaire. Et avoir la possession. En Ligue 1 ce n'est pas vrai car en trois passes, il y a la qualité pour te tuer. En L2 c'est autre chose. Faire trois passes consécutives d'un bon niveau technique avec une bonne finition à la conclusion, c'est bien plus rare. Tu as moins de talent et c'est logique, les joueurs sont aussi moins chers."

Bodmer sait comment marcher sur la Ligue 2

L'ancien milieu de terrain poursuivait : "On a pris peu de but avec le Havre, mais c'est qu'on défendait avec le ballon. On n'a pas posé le bus. On a parfois subi et dans ces situations l'équipe a mis le bleu de chauffe pour souffrir ensemble. Quand on avait le ballon, on savait rester organisé. On ne prenait pas de transition. Et celles qu'on a concédées ne sont pour la plupart pas allé au bout.

Le constat qu'on avait fait en début de saison était le bon. En Ligue 1, on sait que l'effectif doit être changé. Mais aussi que ce n'est pas le même championnat. En transition, tu peux te faire tuer en trois passes. Il y a des joueurs techniquement peuvent enchainer et des finisseurs d'un autre niveau." De quoi inspirer l'ASSE ?

Horneland partage cette vision

Eirik Horneland partage ces préceptes. Y compris en L1. Et on a vu les conséquences la saison dernière avec une équipe stéphanoise séduisante, mais bien trop souvent perforée : 34 matchs : 20 défaites, 77 buts encaissés ! Un déséquilibre qu'il fallait absolument régler.

L'ASSE a toujours la possession du ballon. Avec 61.6 % de possession, en France, seul le PSG fait mieux en la matière.

Des limites à gommer pour l'ASSE

La qualité des joueurs a évidemment été questionné avec un large remaniement d'effectif (Lamba, Ferreira, Annan sont arrivés), les ajustements tactiques étaient encore nécessaires.

Mais l'ASSE n'a pas réglé ses problèmes défensifs. Quand elle n'est pas crucifiée par des erreurs individuelles, ce sont les déséquilibres qui posent problème. Oui, l'ASSE a bien les deux critères de réussite énumérés par Bodmer pour briller en L2 : la possession et la récupération haute.

Mais plusieurs problèmes subsistent encore. L'ASSE a du mal à souffrir ensemble en restant solide lorsque le plan ne se déroule pas comme prévu par le coach. Un vrai problème pour les Verts qui a pu être observé face à plusieurs écuries qui avaient bien analysé l'AS Saint-Etienne.

Une équipe trop vite en déséquilibre

Enfin, l'ASSE n'est pas toujours organisée à la perte du ballon. Sans même évoquer les erreurs individuelles, les errements de concentration ou manque de valeurs collectives, le problème est parfois tactique. Lorsque les Verts perdent le ballon, la structure du bloc stéphanois laisse encore bien trop d'espaces.

Un constat qui a déjà coûté cher aux Verts en ce début de saison. Eirik Horneland devra trouver des solutions pérennes s'il veut remonter en L1 et ne pas y faire figuration. Avec 21 buts encaissés en rencontres, les stéphanois sont encore loin du compte.

Changement tactique à l'ASSE ?

Eirik Horneland s'est-il adapté face à Troyes ? ou en a-t-il été contraint de procéder ainsi ? Les matchs à venir répondrons rapidement à ces questions. En l'état, peu probable de voir l'entraineur de l'ASSE se renier tactiquement. S'adapter pour trouver une formule plus équilibrée ? Ajuster sa ligne de pressing ? Moduler son animation pour rester organisé ? Les chantiers restent nombreux pour l'entraineur et le groupe stéphanois. Affaire à suivre !

Source : Club des 5